中華電力首辦「低碳Formula EV嘉年華」與眾同樂 展出多款電動公共交通工具與商用車 推動綠色出行

在剛過去的7月，全球氣溫打破有史以來最熱的紀錄，全球暖化加劇，減碳工作實在刻不容緩。現時交通運輸佔香港總碳排放量約兩成，是第二大碳排放源。隨着電動車及充電技術不斷發展，普及電動車是最快捷及經濟的方式，以減少交通及運輸界別的碳排放。政府發表《香港電動車普及化路線圖》訂立明確目標，致力於2050年前實現淨零排放，而隨著各項政策措施推動下，本港電動私家車佔新登記私家車輛比率近年顯著上升，由2019年的6.3%飆升至今年上半年64%，即每三架新私家車就有兩架為電動車。

中華電力總裁羅嘉進先生在啟動禮上致辭時表示，中電在電動車生態圈擔當推動角色，透過電能專業，協助業界規劃及安裝充電基礎設施，也為客戶推出「智易充2.0」電動車充電支援服務。他指，「活動首次同時展出不同的電動公共交通工具和電動商用車，讓市民可以一次過近距離認識電動商用車的優勢，活動亦邀請業界分享行業最新技術和發展，並設有公眾教育和互動體驗遊戲，加強市民對低碳電動出行的認識。」