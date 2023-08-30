中華電力首辦「低碳Formula EV嘉年華」與眾同樂 展出多款電動公共交通工具與商用車 推動綠色出行

近年電動車大行其道，是現代城市出行方式的低碳之選，大眾市民、工商、運輸業界亦紛紛轉型採用電動車。為進一步推動電動車普及化，早前中華電力有限公司（下稱中電）於8月19及20日，在九龍灣建造業零碳天地首次舉辦「中電低碳Formula EV啟動禮暨嘉年華」，一方面促進汽車業、物業、充電服務營運商及數碼技術的策略夥伴關係，合力打造出求新求變、可持續發展的電動車生態圈，推動香港邁向低碳未來， 另一方面透過舉辦集STEAM、互動體驗及多元低碳教育於一身的合家歡活動，讓大眾進一步了解新一代電動公共交通工具及商用車的優勢，體驗綠色出行的樂趣，鼓勵更多駕駛人士選用低碳電動交通工具。
中華電力總裁羅嘉進先生：與業界合力推動綠色運輸
在剛過去的7月，全球氣溫打破有史以來最熱的紀錄，全球暖化加劇，減碳工作實在刻不容緩。現時交通運輸佔香港總碳排放量約兩成，是第二大碳排放源。隨着電動車及充電技術不斷發展，普及電動車是最快捷及經濟的方式，以減少交通及運輸界別的碳排放。政府發表《香港電動車普及化路線圖》訂立明確目標，致力於2050年前實現淨零排放，而隨著各項政策措施推動下，本港電動私家車佔新登記私家車輛比率近年顯著上升，由2019年的6.3%飆升至今年上半年64%，即每三架新私家車就有兩架為電動車。
中華電力總裁羅嘉進先生在啟動禮上致辭時表示，中電在電動車生態圈擔當推動角色，透過電能專業，協助業界規劃及安裝充電基礎設施，也為客戶推出「智易充2.0」電動車充電支援服務。他指，「活動首次同時展出不同的電動公共交通工具和電動商用車，讓市民可以一次過近距離認識電動商用車的優勢，活動亦邀請業界分享行業最新技術和發展，並設有公眾教育和互動體驗遊戲，加強市民對低碳電動出行的認識。」
環境及生態局梁啟明博士：充足充電配套為普及關鍵
主持啟動禮的環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士讚揚中電和社會各界共同推廣低碳出行。他認為提供充足的充電設施是推廣電動車的關鍵因素，他表示：「政府已預留35億港元予『EV屋苑充電易資助計劃』，幫助私人住宅樓宇停車位安裝電動車充電基礎設施。另外『新能源運輸基金』亦支援運輸業界購置新能源車輛，期望隨著電動車的技術迅速發展，會有更多企業加入綠色運輸，一起推動全港運輸轉型。」此外，他又認同公眾教育是推動全民減碳的重要一環，肯定中電主辦活動為市民體驗電動公共交通工具及商用車好處，帶來很好的示範。
到「EV高手過招」嘉賓分享環節，中華電力企業發展總裁莊偉茵女士邀請立法會（航運交通界）議員易志明先生、香港汽車會會長李耀培博士、香港電動車業總商會會長董清良先生和九龍巴士(1933)有限公司財務總監梁祖德先生，以「公共交通工具電氣化」為主題作討論交流。分享會上，九巴梁祖德先生認為電動車技術發展與充電配套是促進公共交通工具電氣化的兩大重要條件；汽車會會長李耀培博士則表示現時電動商用車推行計劃以試驗性質居多，期望各方能更大力度推廣；而電動車業總商會會長董清良先生關注行業大規模車輛轉型所牽涉的技術問題，鼓勵更多商用電動車生產商積極改良和研發創新技術。
電動公共交通工具與電動商用車全接觸
一連兩日的「中電低碳Formula EV嘉年華」結合公眾教育、電動車體驗和遊戲互動元素，除了讓一家大小愉快歡度一個周末外，亦讓小朋友從遊戲中了解電動車的好處，同時學習環保節能的知識。其中EV展區展出多款電動公共交通工具及商用車供車迷影相打卡，包括雙層電動巴士、電動小巴、電動的士、電動輕型貨車，還有市面上很少見到的電動混凝土車（田螺車），吸引不少大小車迷近距離觀賞。
此外，EV充電大街設有多個互動攤位遊戲，如用小型高爾夫球揮桿入洞的1度電慳電挑戰、擲豆袋來擊倒碳足印、碌乒乓波投入EV優點逐個捉等，現場更設有賽道讓小朋友一嘗駕駛迷你電動車的樂趣，各個攤位人頭湧湧，深受家長和小朋友歡迎。室內會場節目同樣豐富，首日舉行低碳出行分享會，由業界代表向現場觀眾分享如何實踐淨零發電、電動公共交通工具的發展藍圖，以及商用車電動化進程和營運成效等；翌日會場更化身小型賽車場，供市民參加遙控模型車比賽，與親友一較高下。一連兩日的嘉年華為大眾提供寶貴經驗，近距離親身體驗和了解電動車的最新發展，鼓勵全城減碳動起來。