中華電力、中電源動與基滙資本簽署合作備忘錄 於基匯旗下物業推動低碳電氣化

（前排左起）中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜女士、基滙資本資產管 理部董事總經理(中國大陸及香港地區)羅璟禧先生，與中電源動集團建築能源管 理主管黃維傑先生簽署合作備忘錄，旨在進一步為基滙資本旗下的物業投資組 合提升能源效益，加快實現可持續發展目標。

中華電力有限公司(中華電力)、中電源動集團(中電源動)與房地產私募基金管理公司基滙資本於今日(6日)一同簽署節能減碳方面合作備忘錄，探討在基滙資本旗下物業推行能源管理方案，以提升能源效益，實現可持續發展目標。中華電力將進一步為基滙資本旗下物業探索能源管理方案，包括推動低碳電氣化項目，以及提供重新校驗專才培訓，加強能源管理人員對重新校驗的認識和實踐，從而以具成本效益方式提升建築物的能源效益。

中華電力過去幾年為基滙資本旗下民坊營運的20多個社區商場進行能源審核， 並提出改善能源效益的建議，相關建議亦成為基滙資本申請可持續發展表現掛鈎貸款的節能績效指標。中華電力會協助基滙資本達到可持續發展表現掛鈎貸款的要求，包括減少能源消耗及碳排放，以加快實現可持續發展策略，提升其環境、社會及管治（ESG）表現。