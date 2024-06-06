中華電力、中電源動與基滙資本簽署合作備忘錄 於基匯旗下物業推動低碳電氣化

中華電力有限公司(中華電力)、中電源動集團(中電源動)與房地產私募基金管理公司基滙資本於今日(6日)一同簽署節能減碳方面合作備忘錄，探討在基滙資本旗下物業推行能源管理方案，以提升能源效益，實現可持續發展目標。中華電力將進一步為基滙資本旗下物業探索能源管理方案，包括推動低碳電氣化項目，以及提供重新校驗專才培訓，加強能源管理人員對重新校驗的認識和實踐，從而以具成本效益方式提升建築物的能源效益。
中華電力過去幾年為基滙資本旗下民坊營運的20多個社區商場進行能源審核， 並提出改善能源效益的建議，相關建議亦成為基滙資本申請可持續發展表現掛鈎貸款的節能績效指標。中華電力會協助基滙資本達到可持續發展表現掛鈎貸款的要求，包括減少能源消耗及碳排放，以加快實現可持續發展策略，提升其環境、社會及管治（ESG）表現。
簽署合作備忘錄鞏固夥伴關係
基滙資本執行合夥人、全球資本市場主管及另類資產投資聯席主席吳燕安表示，今次簽署合作備忘錄是基滙資本、中華電力以及中電源動深化合作的 里程碑，代表著三家企業在香港及其他大灣區內地城市持續推動可持續發展的重要承諾，並香港為所有持份者創造長期價值及回報。
中華電力總裁羅嘉進亦表示，隨着越來越多企業將 ESG 理念融入業務策略及營運中以提升競爭優勢，中華電力期望與更多好像基滙資本的企業攜手，一同努力節能減碳，提升經濟及環境效 益，協助香港實現碳中和。
中電源動集團總裁吳永豪則指，今次簽署合作備忘錄將進一步鞏固中電源動與基滙資本的夥伴關係，期望透過各類的能源管理項目，為基滙資本找出更多的節能減碳空間，採 取更加有力的減碳措施，以進一步提升基滙資本物業的能源效益。