中葵涌村拆村屋發生工業意外 工人遭石屎壓中危殆

葵涌有工人拆屋期間，遭大幅石屎墜下壓倒昏迷！一名62歲姓張男工人於中葵涌村停車場旁一個地盤進行拆卸工程，突然有石頭墮下擊中他的左邊頭部，再壓著其下肢，工人當場倒地昏迷，工友見狀大驚報警。傷者在瑪嘉烈醫院治理，情況危殆。

事發在中葵涌村一間村屋，據了解，事主當時在一樓用風煤樽擬切斷上層地板鋼筋，切至剩下兩條鋼筋時，一幅10呎乘8呎、厚6吋的石屎牆突然倒冧，其身處的地台疑失去支撐突然傾側；事主連同地板、石屎塊及泥頭一同傾塌至地下位置，事主的下半身被石屎泥頭壓住，工友聽到巨響後，發現事件立即報警求助。