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2023-11-09 04:30:20
日報

中葵涌村拆村屋發生工業意外 工人遭石屎壓中危殆

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工業意外

工人切斷村屋鋼筋時，大幅石屎塌下。

工業意外

判頭指，村屋已拆去二及三樓。

葵涌有工人拆屋期間，遭大幅石屎墜下壓倒昏迷！一名62歲姓張男工人於中葵涌村停車場旁一個地盤進行拆卸工程，突然有石頭墮下擊中他的左邊頭部，再壓著其下肢，工人當場倒地昏迷，工友見狀大驚報警。傷者在瑪嘉烈醫院治理，情況危殆。 

事發在中葵涌村一間村屋，據了解，事主當時在一樓用風煤樽擬切斷上層地板鋼筋，切至剩下兩條鋼筋時，一幅10呎乘8呎、厚6吋的石屎牆突然倒冧，其身處的地台疑失去支撐突然傾側；事主連同地板、石屎塊及泥頭一同傾塌至地下位置，事主的下半身被石屎泥頭壓住，工友聽到巨響後，發現事件立即報警求助。

工程判頭潘先生表示，肇事工程自上月27日起動工，村屋樓高2層，已拆去二樓和三樓，預計工程需一個半月至半年完成；而受傷男工為清拆工人，他10日前才到工地開工。潘又憶述，「初頭(事主)都有郁下郁下，之後夾得緊得滯，出唔到聲」，工友們立即嘗試撥開泥頭救人，直至消防員才把事主救出。他又指，事發時的拆屋程序正確 ，「係逐層逐層拆，由上面拆落嚟。」

救援人員到場後，使用自動心外壓機為傷者急救，送往仁濟醫院，隨後轉送瑪嘉烈醫院治理，情況危殆。另外，現場有大量石塊，消防派出災難應變救援隊到場搜索，確定沒有其他人被困；警方把事件列工業意外處理，勞工署及屋宇署人員亦到場了解。 

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