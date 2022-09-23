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2022-09-23 04:31:20
日報

中藥雞血藤提取物有效抗新冠病毒 港大︰製成噴劑充當隱形口罩

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雞血藤

雞血藤

中藥雞血藤有活血化瘀功效，更或成市民復常不用再戴口罩生活的重要一環。港大團隊研究發現雞血藤內的提取物(SSP)對新冠病有抑制及疫滅作用，將提取物製成噴劑，噴於鼻咽及口腔可起戴口罩功能，預防新冠病毒，日後毋須再戴口罩。

港大醫學院中醫藥學院聯同愛滋病研究所、臨床醫學院微生物學系等進行跨學科研究，團隊發現天然中藥雞血藤提取物(SSP)對SARS-CoV-1、SARS-CoV-2、流感和HIV-1等病毒，均具廣泛的抗病毒活性，而SARS-CoV-2的變異株也具有相當效力，包括Omicron、Delta等。

研究團隊在小鼠實驗模型中發現，透過鼻咽用藥方式，可顯著降低Omicron BA.2攻擊動物體內病毒載量，而且針對不同變種病毒，如Omicron BA.4或5有抑制作用。

港大醫學院中醫藥學院 中藥 陳建萍 劉利 雞血藤

陳建萍(右)及港大醫學院愛滋病研究所及臨床醫學學院微生物學系研究助理教授劉利(左)的研究團隊發現，中藥雞血藤提取物可廣泛抑制及阻止SARS-CoV-2等病毒入侵。

雞血藤活性成分可長時間黏附呼吸道

負責研究的團隊成員之一、港大醫學院中醫藥學院首席講師陳建萍解釋，雞血藤的活性成分可黏附呼吸道黏膜上一段長時間，可阻斷新冠病毒與細胞膜受體結合、抑制及直接抑殺病毒；其提取物SSP具潛質預防新冠病毒的製劑。

陳建萍補充指，雞血藤是很普遍的中藥，在廣西，雲南一帶廣泛使用，其提取物可在低成本及質量控制下提取，在動物研究中沒有發現毒性。日後或可製成噴劑、搓手液等產品，阻止病毒在口、鼻咽部入侵和繁殖，「可以每日使用，就如同戴一個隱形口罩，成本亦與口罩相若。」 

她透露，數據顯示48小時病毒依然受抑制，但於人體內持續時間仍有待研究。現時研究成果已交由港大技術轉移處，代為處埋商業化工作，期望成果能「盡快落地，服務人類健康」。

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