中藥雞血藤提取物有效抗新冠病毒 港大︰製成噴劑充當隱形口罩

中藥雞血藤有活血化瘀功效，更或成市民復常不用再戴口罩生活的重要一環。港大團隊研究發現雞血藤內的提取物(SSP)對新冠病有抑制及疫滅作用，將提取物製成噴劑，噴於鼻咽及口腔可起戴口罩功能，預防新冠病毒，日後毋須再戴口罩。
港大醫學院中醫藥學院聯同愛滋病研究所、臨床醫學院微生物學系等進行跨學科研究，團隊發現天然中藥雞血藤提取物(SSP)對SARS-CoV-1、SARS-CoV-2、流感和HIV-1等病毒，均具廣泛的抗病毒活性，而SARS-CoV-2的變異株也具有相當效力，包括Omicron、Delta等。
研究團隊在小鼠實驗模型中發現，透過鼻咽用藥方式，可顯著降低Omicron BA.2攻擊動物體內病毒載量，而且針對不同變種病毒，如Omicron BA.4或5有抑制作用。
雞血藤活性成分可長時間黏附呼吸道
負責研究的團隊成員之一、港大醫學院中醫藥學院首席講師陳建萍解釋，雞血藤的活性成分可黏附呼吸道黏膜上一段長時間，可阻斷新冠病毒與細胞膜受體結合、抑制及直接抑殺病毒；其提取物SSP具潛質預防新冠病毒的製劑。
陳建萍補充指，雞血藤是很普遍的中藥，在廣西，雲南一帶廣泛使用，其提取物可在低成本及質量控制下提取，在動物研究中沒有發現毒性。日後或可製成噴劑、搓手液等產品，阻止病毒在口、鼻咽部入侵和繁殖，「可以每日使用，就如同戴一個隱形口罩，成本亦與口罩相若。」
她透露，數據顯示48小時病毒依然受抑制，但於人體內持續時間仍有待研究。現時研究成果已交由港大技術轉移處，代為處埋商業化工作，期望成果能「盡快落地，服務人類健康」。