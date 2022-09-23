中藥雞血藤提取物有效抗新冠病毒 港大︰製成噴劑充當隱形口罩

中藥雞血藤有活血化瘀功效，更或成市民復常不用再戴口罩生活的重要一環。港大團隊研究發現雞血藤內的提取物(SSP)對新冠病有抑制及疫滅作用，將提取物製成噴劑，噴於鼻咽及口腔可起戴口罩功能，預防新冠病毒，日後毋須再戴口罩。

港大醫學院中醫藥學院聯同愛滋病研究所、臨床醫學院微生物學系等進行跨學科研究，團隊發現天然中藥雞血藤提取物(SSP)對SARS-CoV-1、SARS-CoV-2、流感和HIV-1等病毒，均具廣泛的抗病毒活性，而SARS-CoV-2的變異株也具有相當效力，包括Omicron、Delta等。

研究團隊在小鼠實驗模型中發現，透過鼻咽用藥方式，可顯著降低Omicron BA.2攻擊動物體內病毒載量，而且針對不同變種病毒，如Omicron BA.4或5有抑制作用。