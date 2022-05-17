中藥「山茱萸」及「澤瀉」驗出有機磷農藥　大量攝取會影響神經系統

市面一批「山茱萸」及一批「澤瀉」經煎煮後的藥湯，被驗出有機磷農藥，衞生署同意其批發商自願從市面收回兩批中藥材。(政府新聞處)

中藥材批發商東興堂一批「山茱萸」和國盛行一批「澤瀉」中藥，經煎煮後的藥湯被驗出有機磷農藥，衞生署今日(17日)同意兩個批發商自願從市面收回有關批次的中藥材。

東興堂及國盛行設熱線收查詢

衞生署進行市場監測時，取得批次編號20180301的「山茱萸」和批次編號63022110的「澤瀉」樣本化驗。據香港中醫藥管理委員會中藥組制定的標準，中藥材經煎煮後的藥湯不容許驗出三唑磷及毒死蜱殘留。不過，政府化驗所的化驗結果顯示，兩款樣本經煎煮後的藥湯均驗出有機磷農藥，其中每千克「山茱萸」藥材含0.14毫克三唑磷、每千克「澤瀉」藥材含0.26毫克三唑磷和0.15毫克毒死蜱。

初步調查顯示，該兩批中藥材均從內地進口，東興堂和國盛行已分別設立熱線接受相關查詢，衞生署會密切監察相關的收回情況。署方發言人稱，按樣本驗出的農藥殘留量，在一般治療疾病的情況下，不會對服用人士的健康造成不良影響。然而，市民如長期大量攝取三唑磷或毒死蜱，可能會影響神經系統。

煎煮中藥前應先沖洗

衞生署至今沒有接獲與兩款中藥材有關的不良反應報告，現正繼續調查個案，呼籲曾購買有關中藥材的市民，應立即停止服用，並於辦公時間內送交衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

發言人提醒市民，煎煮中藥材前應用清水適當地沖洗中藥材，以清除其表面污垢，確保中藥材乾淨衞生，並將中藥材於清水充分浸潤後才煎煮。據《中醫藥條例》，「山茱萸」和「澤瀉」均為附表2中藥材。「山茱萸」屬山茱萸科植物山茱萸的成熟果肉，其功能為補益肝腎，「澤瀉」則屬澤瀉科植物澤瀉的塊莖，其功能為利水滲濕。