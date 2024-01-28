中西區日夜都繽紛開鑼 商戶指人流暢旺 (蘇文傑攝)

中西區日夜繽紛活動「活力動感．日夜繽紛」閃躍中西區今日(28日)舉辦。現場設特色市集出售熟食、乾貨；另有關愛隊、中區警區等團體在場擺檔。有商戶表示，活動人流比預期好，現場氣氛暢旺；另有市民指場內商品和表演吸引，認同活動有助帶旺地區人流。政務司長陳國基表示，全港18區將於未來數月各項活動，形容是「包羅萬有、動靜皆宜」。 中西區在昨日和周日(2月4日)上午11時至晚上8時半，於上環文化廣場、永樂街及摩利臣街舉辦活動。場内新春特色市集設四十多個攤檔，既有出售糖葱餅、奶茶、魚蛋燒賣的熟食店，亦有賣水果、海味乾貨和手作品的攤檔；遊人亦有可在攤檔領取手寫揮春、觀賞舞獅表演。

陳國基望市民踴躍參加 政務司長陳國基昨在開幕儀式致辭時稱，今次18區「日夜都繽紛」系列的活動包羅萬有，適合不同年齡層的市民和遊客；又指有關活動能於短時間內成事，除各區民政事務籌辦外，「政商民」三方面亦十分重要，區內的商會都大力支持有關活動，包括提供折扣優惠，令市民及遊客安心消費。他期望市民踴躍參加各項活動，「食盡、玩盡、買盡」18區。

人流比預期好 學生擺攤位遊戲 擺檔出售糖葱餅、飛機欖等香港懷舊小食的佘小姐表示，原以為上環是寫字樓區，假日人流會比較差，但實際情況比想像中好，「暫時(下午約4時)都有百幾二百人經過，有啲會問下產品，但唔少都會買」。被問到活動只舉行兩天是否足夠，她認為上環文化廣場一帶平日的車流量較高，活動或會「阻人返工」，因此活動只舉行兩天剛剛好。