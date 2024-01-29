中西區日夜都繽紛開鑼 商戶：人流暢旺 陳國基望市民食玩買盡18區

港府力推「盛事經濟」，而為振興本港經濟，當局早前宣布18區將展開「日夜都繽紛」主題活動；舉辦富地區特色和文化的活動。中西區日夜繽紛活動昨日舉行，現場設特色市集出售熟食、乾貨；另有關愛隊、中區警區等團體在場擺檔。有商戶表示，活動人流比預期好，現場氣氛暢旺；另有市民指場內商品和表演吸引，認同活動有助帶旺地區人流。政務司長陳國基表示，全港18區將於未來數月舉行各項活動，形容是「包羅萬有、動靜皆宜」。

1月有3個區舉辦「繽紛」活動，包括「活力動感．日夜繽紛」閃躍中西區、觀塘區的「龍騰觀塘新春夜巿」，以及油尖旺的「油麻地榕樹頭節」；下月已公布的「繽紛」活動，更多逾十個。中西區在昨日和周日(2月4日)上午11時至晚上8時半，於上環文化廣場、永樂街及摩利臣街舉辦活動。場內新春特色市集設四十多個攤檔，既有出售糖葱餅、奶茶、魚蛋的熟食店，亦賣水果、海味乾貨和手作品的攤檔；遊人亦有可在攤檔領取手寫揮春、觀賞舞獅表演。

政務司長陳國基昨在開幕儀式致辭時稱，今次18區「日夜都繽紛」系列的活動包羅萬有，適合不同年齡層的市民和遊客；又指有關活動能於短時間內成事，除各區民政事務籌辦外，「政商民」三方面亦十分重要，區內的商會都大力支持有關活動，包括提供折扣優惠，令市民及遊客安心消費。他期望市民踴躍參加各項活動，「食盡、玩盡、買盡」18區。

