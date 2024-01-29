中西區日夜都繽紛開鑼 商戶：人流暢旺 陳國基望市民食玩買盡18區

港府力推「盛事經濟」，而為振興本港經濟，當局早前宣布18區將展開「日夜都繽紛」主題活動；舉辦富地區特色和文化的活動。中西區日夜繽紛活動昨日舉行，現場設特色市集出售熟食、乾貨；另有關愛隊、中區警區等團體在場擺檔。有商戶表示，活動人流比預期好，現場氣氛暢旺；另有市民指場內商品和表演吸引，認同活動有助帶旺地區人流。政務司長陳國基表示，全港18區將於未來數月舉行各項活動，形容是「包羅萬有、動靜皆宜」。
1月有3個區舉辦「繽紛」活動，包括「活力動感．日夜繽紛」閃躍中西區、觀塘區的「龍騰觀塘新春夜巿」，以及油尖旺的「油麻地榕樹頭節」；下月已公布的「繽紛」活動，更多逾十個。中西區在昨日和周日(2月4日)上午11時至晚上8時半，於上環文化廣場、永樂街及摩利臣街舉辦活動。場內新春特色市集設四十多個攤檔，既有出售糖葱餅、奶茶、魚蛋的熟食店，亦賣水果、海味乾貨和手作品的攤檔；遊人亦有可在攤檔領取手寫揮春、觀賞舞獅表演。
政務司長陳國基昨在開幕儀式致辭時稱，今次18區「日夜都繽紛」系列的活動包羅萬有，適合不同年齡層的市民和遊客；又指有關活動能於短時間內成事，除各區民政事務籌辦外，「政商民」三方面亦十分重要，區內的商會都大力支持有關活動，包括提供折扣優惠，令市民及遊客安心消費。他期望市民踴躍參加各項活動，「食盡、玩盡、買盡」18區。
人流比預期好 學生擺攤位遊戲
擺檔出售糖葱餅、飛機欖等香港懷舊小食的佘小姐表示，原以為上環是寫字樓區，假日人流會比較差，但實際情況比想像中好，「暫時(下午約4時)都有百幾二百人經過，有啲會問下產品，但唔少都會買」。被問到活動只舉行兩天是否足夠，她認為上環文化廣場一帶平日的車流量較高，活動或會「阻人返工」，因此活動只舉行兩天剛剛好。
至於乾貨方面，英皇書院同學會小學有學生與舊生開設相連攤檔，一起出售同學自製的賀年裝飾和設攤位遊戲。陳同學提到，攤檔形式全由學生構思，因參考了台灣夜市，故以玩遊戲方式營運；市民若成功把球投入有顏色的杯，便能取得對應獎品。陳同學表示，現場人流擠逼，不少市民到場參觀，最少逾百人參與活動，笑言「大獎公仔就已有10隻俾人贏走」。陳同學認為，活動中最大得著，是學到如何營運攤檔及與人合作。
市民：活動非常成功
中西區不但有售賣和玩遊戲的攤檔，亦有書法大師即場寫揮春免費派街坊。其中梁先生就排了兩次隊，為孫兒們拿「學業進步」揮春。他認為活動非常成功，場內貨品價格較為便宜，又有舞龍、攤位遊戲，「個個人都有嘢買、有嘢玩」，相信活動可吸引人消費。梁先生又認為，類似活動可每季舉行，並邀請名人坐鎮，定能幫助香港經濟。
政府研邀美斯參觀香港活動
除日夜都繽紛活動，政府預計今年會在港舉辦150項盛事，文化體育及旅遊局長楊潤雄昨於電台節目指，當局會積極爭取國際歌星來港辦演唱會，但對方最終是否來港屬其商業決定。另外，球王美斯將隨碧咸為班主之一的美職球隊國際邁阿密下周來港踢表演賽，楊潤雄透露，正研究邀請美斯在港四處參觀及舉辦其他活動，向世界展現「漂亮香港」，不過雙方仍在商討細節，要尊重對方意願及時間安排。
財政司長陳茂波則在網誌指，本港上半年將有超過80項大型盛事舉行，涵蓋文化藝術、體育、經濟金融、貿易展覽等；政府將加強協調盛事活動，全方位推動更多不同主題和形式的盛事活動在港舉行，期望為訪港旅客和市民，帶來不同類型的活動選擇和新體驗。他認為，多項盛事在港舉行，能充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的特點和優勢，亦擔當「超級聯繫人」角色和功能。