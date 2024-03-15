中西醫協作增至26公院 增癌症治療先導項目

醫管局進一步加強中西醫協作計劃，涵蓋的公立醫院今季起會由8間增至26間，全面覆蓋全港7個聯網。計劃同時新增癌症治療先導項目，令選定疾病範疇增至4個，預計未來全年可服務3萬人次，年內亦擬擴展計劃至老年退化性疾病及呼吸科疾病。
伊利沙伯醫院去年11月把中西醫協作擴展至中風病人，中風服務中央委員會主席、伊院內科部門主管方榮志表示，現時每月平均轉介有30人參與，當中有18名病人接受治療，佔急症中風入院病人約一成，餘下的則主要因病情不適合而未能參與。他表示，七旬病人中風入院後如接受中醫痛症針灸，可減少使用止痛藥，又引述病人指，滿意中西醫協作治療效果。
醫管局總行政經理(中醫)黃巧雲表示，目前每個服務點都有最少3名中醫師接受培訓參與計劃，而中醫師本身需要有7年年資，認為雖然要求相對高，但人手都足夠應付需求。她又透露，癌症治療先導項目去年已在兩間醫院推行，合共服務400人次，反應正面。
日後增至53個指定服務點
計劃擴展後會有53個指定服務點，現有服務包括中風治療、肌肉和骨骼痛症治療、癌症紓緩治療。病人如符合指定病種和入住指定病房，中醫團隊會評估其臨床情況並邀請合適病人參與，每次收費120元，醫管局強調計劃並不影響原有治療方案。