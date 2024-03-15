中西醫協作增至26公院 增癌症治療先導項目

醫管局進一步加強中西醫協作計劃，涵蓋的公立醫院今季起會由8間增至26間，全面覆蓋全港7個聯網。計劃同時新增癌症治療先導項目，令選定疾病範疇增至4個，預計未來全年可服務3萬人次，年內亦擬擴展計劃至老年退化性疾病及呼吸科疾病。

伊利沙伯醫院去年11月把中西醫協作擴展至中風病人，中風服務中央委員會主席、伊院內科部門主管方榮志表示，現時每月平均轉介有30人參與，當中有18名病人接受治療，佔急症中風入院病人約一成，餘下的則主要因病情不適合而未能參與。他表示，七旬病人中風入院後如接受中醫痛症針灸，可減少使用止痛藥，又引述病人指，滿意中西醫協作治療效果。