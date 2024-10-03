中資股再成環球資金寵兒 企上22,000 短線高追 宜先管理風險

港股在第三季狂飆24%後，10月後首個交易日氣勢如虹。恒指昨日一度爆升1,534點，最終收市再升1,310點，在北水暫停下，成交仍達4,340億元。而過去幾年大力減持港股的外資基金，變成積極搶入中資股。

自上周二，人民銀行、國家金管總局和中證監三機構率先推出救市措施、拉開振經濟大幕後，內地日日都推出振興經濟的刺激措施，重點領域比如內房更是聯合連環拳；恒指在這6個交易日中，已經升4,196點。

政治局會議明言要發揮政府投資帶動作用，建材股落鑊，多隻升幅有一至兩成。中國聯塑(2128)表現亮麗，升20%。

中央強調優化資本市場，包括推動社保、養老等資金入市，人行提供資金融通便利；內地股民紛紛入市，多家券商股升勢凌厲，申萬宏源香港(218)升超過2倍。本港的耀才(1428)也有開戶人龍，升27%。

多個受惠救市政策的板塊被瘋狂炒上。中央上周表明促進樓市止跌回穩，北京、上海、廣州、深圳四大城市紛紛公布放寬限購政策。內地報道指有樓盤提高經紀銷售佣金、有二手業主加價、國慶期間看盤人增多等，帶動內房股猛衝，多隻內房升超過100%；地產代理股易居(2048)更升188%。(見表)

平淡倉推升港股 短期不宜勇進

時富金融優越投資服務部顧問黎永良認為，今次升市是多個因素綜合構成的，國策救市只是其中一個觸發點。他認為，一則是外資在2021年開始，大力減持中資股，令倉位一般都是低配置；二則是內地的房地產市場爆破，令消費信心受壓；三則是息口在過去幾年都高企，令企業經營困難；不過，在息口趨勢向下、中央超大力和多方面措施振經濟，低配中資股的基金要大力追貨，才令股市升得如此之急。

流入外資基金追中資股創今年高

事實上，根據著名的金融數據公司EPFR統計顯示，中國政府在美國減息後，順勢大手推出寬鬆措施去刺激經濟的舉措。已經令近幾年被環球資金揚棄、盡量降低持股的中資股，突然變成寵兒。

EPFR數據顯示，中國股票基金淨流入錄得9個星期高位，見81億美元。當中，內地的ETF最為受惠，33隻錄得超過5000萬美元的流入，而流入外資基金的資金創年初至今新高。

升勢凌厲 入市三策略

港股近日升勢凌厲，令不少股民蠢蠢欲動。黎永良指出，這次急升跟基金過去減持中資股太狠，要平淡倉追貨的技術原因有關。雖然見到包括歐美四面八方的資金仍在湧入，但短期出現調整或者整固的機會大增。

他認為，有貨在手的投資者，可以先獲利三分之一，再觀望市況。

至於目前未有貨的投資者，倘若不想錯過機會，入市的話一定要有冒風險的心理準備，並訂好出入貨位置。

中長線而言，他對中資股仍然樂觀，投資者可以留意還沒有被爆炒的內循環股份。