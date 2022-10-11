中醫師港鐵摸女生大腿非禮罪成　官指被告失平衡摸腿不合理

一名七旬中醫師涉嫌去年11月，在荔枝角地鐵站月台上摸15歲女童的大腿，其後再在車廂內3度摸對方大腿，該名中醫師早前否認一項非禮罪，今日(11日)在西九龍裁判法院裁定罪成。裁判官施祖堯質疑，被告辯稱因疫情關係無捉著列車扶手，以及觸碰事主大腿與失平衡的說法均拉不上關係，裁定被告非禮罪成，下令他還押至10月25日判刑。

案情指，73歲被告曾韶光，報稱中醫師，涉嫌在2021年11月25日，在一輛由荔枝角站開往深水埗站的港鐵車廂內猥褻侵犯女童X。

施官裁決時指，被告辯稱因疫情原因沒有捉著列車扶手，故站不穩，每次列車到站時均會撞到其他乘客，惟有關說法自相矛盾，質疑被告若真擔心衛生，撞到別人的衛生風險豈非會更高。

辯方 求情時透露被告有非禮案底

施官又指，事主X稱兩度目擊被告的右手由上至下摸其大腿，儘管當時列車正在行駛，但被告動作與失平衡或躲避乘客並無關係，認為被告性質屬明顯猥褻，兼且列車當時並不擠迫，被告在事主X後退時仍兩度步近，以近距離觸摸事主，明顯具猥褻意圖，裁定被告罪成。

此外，辯方求情時透露，被告在2012年有非禮案底，當時判監9個月，又透露被告於內地出生及修讀中醫，80年代來港行醫。裁判官聽罷後將案件押後10月25日判刑，待索取被告的背景及心理報告，期間被告須還押。