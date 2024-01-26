中醫師與家屬涉串謀用已故長者醫療券 警方拘13人 涉7名中醫

長者熟客離世，有中醫師竟涉主動建議其家屬，用盡醫療券餘額；亦有中藥店教唆長者用醫療券以高價購買平價海味、藥物，騙取津貼。警方拘捕13人，涉嫌串謀欺詐，包括冒認為醫療券持有人，使用已過世長者未用完的醫療券，涉款約4萬元。行動繼續，或再有人被捕。 被捕人士年齡由40至83歲，包括7名註冊中醫師、1名中藥診所負責人，涉嫌邀請其「熟客」的家屬參與犯案，另外5名被捕人士，與已故長者是夫婦關係、又或其女婿和媳婦等。探員搜查涉案的中醫診所和被捕人士的住所，檢走一批證物，包括有冒簽已故人士簽名的「醫療券使用者同意書」、以高於市價多倍購入的藥材和貨物及相關付款紀錄等。據悉，涉案8間中醫診所全部位於將軍澳區。

將軍澳警區刑事部高級督察陳光熙稱，去年10月起將軍澳警區接獲衛生署轉介多宗懷疑非法使用醫療券的可疑個案。調查發現有中醫師串謀部分已故醫療券持有人的家屬使用醫療券的餘額，而有關長者最早已於2020年離世。親友會帶同已故長者的身份證，到其生前慣常光顧的中醫診所，涉案中醫師會聯同家屬冒簽「醫療券使用者同意書」，騙取政府資助。 有藥房教唆長者用醫療券購買海味及藥品 亦有藥房負責人利用長者「唔用就浪費」的心態，教唆長者在沒有看診下，使用醫療券購買海味及藥品，部分價格比市價貴10倍。負責人與中醫師在醫健通的系統上領取醫療券津貼後再分帳。