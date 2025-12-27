中醫醫院開業半個月　因應需求增加三成診症名額

中醫醫院本月11日起陸續投入服務，醫院行政總監卞兆祥指，開業半個月已因應需求增加三成診症名額，其中，資助門診服務在首兩個月的預約已經滿額，反映市民對中醫醫院的服務反應非常踴躍。過去兩星期，每日看症的病人差不多有200人。
卞兆祥在一個電視節目中說，分科專病中，痛症、中風復康和失眠等診症都較多。他又說，現時中醫醫院，私家診症佔三成半，院方見到病人對這方面的服務同樣有需求，會逐步增加相關服務。
至於有關中醫使用醫健通的情況，出席同一節目的中醫藥發展專員鍾志豪說，醫健通的權限已擴大，但全港過萬名中醫目前只有9%有用醫健通，當局正研究透過不同方法，鼓勵更多中醫師使用醫健通，當中包括直接資助中醫師，添置電腦及相關設備，讓他們現有的電子病歷系統，可以接駁及上載至醫健通。他又說，未來中醫師都可望加入基層醫療系統，當局會逐步要求醫護界人士如想加入基層醫療服務，就必須加入在既定名冊，其中一個強制要求可能就要使用醫健通。
就中醫藥發展藍圖提出，制訂優勢病種清單，鍾志豪說，中醫醫院首階段提出的23種專病，正是本港首批優勢病種，未來會持續檢視和增加，期望3至6年內，基層醫療方面會有較全面的清單出台，加強發展相關的中醫專病服務。
原文刊登於 香港電台