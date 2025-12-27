中醫醫院開業半個月　因應需求增加三成診症名額

中醫醫院本月11日起陸續投入服務，醫院行政總監卞兆祥指，開業半個月已因應需求增加三成診症名額，其中，資助門診服務在首兩個月的預約已經滿額，反映市民對中醫醫院的服務反應非常踴躍。過去兩星期，每日看症的病人差不多有200人。

卞兆祥在一個電視節目中說，分科專病中，痛症、中風復康和失眠等診症都較多。他又說，現時中醫醫院，私家診症佔三成半，院方見到病人對這方面的服務同樣有需求，會逐步增加相關服務。