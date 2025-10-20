中醫醫院12月開診設日間住院服務 張偉麟：審視是否延長時段

香港首間中醫醫院將於12月11日起分階段投入服務，並於11月1日起開放電話及網站預約。醫務衛生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟表示，醫院採用中西醫協作模式，並設有日間住院服務，以處理需時較長或程序較複雜的中醫個案，但他亦呼籲一般病症病人前往醫管局轄下的中醫診所暨教研中心求診；同時提醒中醫醫院暫周末不開診，醫療券等亦暫時不適用。
中醫醫院首年會提供門診、綜合專職醫療門診和日間住院服務，門診收費介乎180至790元，資助診金大致由180至450元。張偉麟指，中醫院為政府直屬管理的醫院，當中以公私營合作模式，委託浸會大學營運，政府則擔當監管角色。
他又提到，醫院設日間住院服務，以處理需時較長或程序較複雜的中醫個案，患一般病症的市民可選擇到醫管局轄下18間中醫診所暨教研中心，或者私營的中醫求診，「你(市民)說病很複雜，可以去中醫院那裡，它後續(處理)會強大很多。」
套餐收費方便市民預算
被問到中醫院未來會否在周六、日營業和延長時段至夜診，他則指，先有需求才做。至於醫療券，由於政策支援基層醫療而非醫院服務，作為醫院服務的中醫院住院服務不適用醫療券。他提到，中醫院的政府資助服務佔65%，而市場導向服務就佔35%；為讓巿民明白收費系統並有好的預算，所以採用套餐收費，強調是一般市民可以負擔的水平。
卞兆祥：中西醫合作
中醫醫院行政總監卞兆祥補充，院方將提供3種服務模式：全中醫服務、中醫為主導，以及中西醫協作；若主診中醫認為有需要中西醫合作，將邀請西醫團隊參與討論最適合的治療方案。