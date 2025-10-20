中醫醫院12月開診設日間住院服務 張偉麟：審視是否延長時段

香港首間中醫醫院將於12月11日起分階段投入服務，並於11月1日起開放電話及網站預約。醫務衛生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟表示，醫院採用中西醫協作模式，並設有日間住院服務，以處理需時較長或程序較複雜的中醫個案，但他亦呼籲一般病症病人前往醫管局轄下的中醫診所暨教研中心求診；同時提醒中醫醫院暫周末不開診，醫療券等亦暫時不適用。

中醫醫院首年會提供門診、綜合專職醫療門診和日間住院服務，門診收費介乎180至790元，資助診金大致由180至450元。張偉麟指，中醫院為政府直屬管理的醫院，當中以公私營合作模式，委託浸會大學營運，政府則擔當監管角色。