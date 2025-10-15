中醫醫院12.11啟用門診收費180至790元　設套餐及組合式收費

首間中醫醫院12月11日起分階段投入服務，首年會提供門診、綜合專職醫療門診和日間住院服務，部分項目在首年設有七折至九折優惠，門診收費介乎180至790元，各種掃描亦視乎類別每個部位收500至2,000元不等。中醫醫院在釐定收費時，已考慮市場價格、市民承擔能力和服務成本等因素，並設有採用套餐、簡易分項和組合式收費，下月1日起接受預約。

位於將軍澳百勝角的香港中醫醫院，歷時5年興建後，將在12月11日起分階段投入服務，首年會提供全科及分科門診、私家門診、綜合專職醫療門診和日間住院服務，政府資助的服務會佔醫院服務量六成半，餘下三成半為可自行選擇主診中醫師的市場導向服務。醫院日間住院服務以專病治療為核心，每日分上、下午兩節住院時段，每節有25張病床，綜合專職醫療門診首年就提供營養諮詢、職業治療等服務，隨後再陸續增設聽力和視光檢查、臨床心理輔導等項目。

資助服務方面，醫院全科門診每次診症收180元、綜合專職醫療門診每次治療收380元，中藥每日處方25元、西藥每日每項5元，不同西醫診斷程序每個掃描部分收費則500至2,000元不等。在醫院開業首年部分項目有七折至九折優惠，包括分科門診每次診症250元、每個日間住院時段450元。中醫醫院在釐定收費時，已考慮市場價格、市民承擔能力和服務成本等因素，又採用套餐、簡易分項和組合式收費，提升收費透明度之餘，亦鼓勵市民按實際需要選擇服務。

綜援長生津病人可全額減免醫療費

中醫醫院設有醫療費用減免機制，綜援、長生津受惠人等可獲全額減免，其他有經濟困難者亦可申請減免。醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟指，資助服務是政府補貼醫院要求提供，因此不會藉此收回成本，而市場導向服務則應該要收回成本，才能維持醫院持續發展。他強調，醫院角色是帶領中醫藥在港和推動到國際發展，「最重要係做到任務」，故只要求醫院營運機構有健康財政而非牟利。