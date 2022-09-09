中銀不對稱加樓按息 H按封頂息超P按

加息周期來襲，繼滙豐及渣打銀行上月齊調高新造同業拆息按揭(H按)封頂息0.25厘後，另一間發鈔銀行、中銀香港(2388)亦上調H按封頂息0.25厘，實際封頂年息為2.75厘，並同時將最優惠利率(P，5厘)按息，由P減2.5厘上調至P減2.4厘，即實際年息為2.6厘，上調0.1厘，本月15日生效。有關調整只適用於二手物業的申請。

中銀一手物業的P按及H按封頂息率則維持不變，同為P減2.5厘，實際息率為2.5厘。

中銀回應時指，將按市場情況及客戶需求等各方面，不時重檢按揭服務條件，保持業務競爭力及為客戶提供不同的按揭服務計劃。在過去一段時間，同業按揭封頂息率，與P按息率基本保持一致。

中銀指在息口趨升下，除提供HIBOR按揭計劃外，亦推出一個有利率差異化的P按計劃，讓有意置業客戶多一個選擇。在買樓決定時，應考慮未來一段長時間經濟環境及息口走勢，按自身對利率變化的負擔能力，選擇合適的按揭計劃。

中原按揭董事總經理王美鳳指，一手物業未有調整封頂息維持按息最低為2.5厘，而二手物業P按息加幅僅0.1厘，實際按息2.6厘，較H按加封頂後之實際息率2.75厘低0.15厘，相信其他大行將跟隨，亦推動二手物業用家選用P按，變相加P前二手樓按息由2.75厘降回至2.6厘，一手樓按息維持2.5厘，對市場買家屬於好消息。由於一手樓按息優於二手樓，一手較二手旺之形勢將延續，將即時出現加快提交新按轉按申請的短期尾班車。

每月供款增逾1%

若選用P按，對比原有P按息及H按封頂息2.5厘，30年期計，每100萬元按揭額每月供款增52元或1.3%。若選用H按，每月供款則增131元或3.3%。