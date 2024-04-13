中銀人壽維港馬拉松2024 跨界別領袖參加 為青少年及STEAM教育發展籌款

首個維港馬拉松籌款活動「中銀人壽維港馬拉松2024」今日圓滿舉行。獲得數十位跨界別領袖參加，籌得的善款，將撥捐全城街馬基金會及聖雅各福群會，用作支持青少年發展及STEAM教育項目。 整個維港馬拉松由灣仔海濱休閒站出發，共分為8段路線，參加的企業團隊需進行接力跑，路線涵蓋了香港各區的海濱路段，參加者在跑步之餘，亦可沿路欣賞不同的社區風貌和維港美景。大會更特設支持加油站，爲參加者加油打氣和提供補給，現場氣氛充滿歡樂和熱誠。而現場同時設有嘉年華會，設有多個支持機構的攤位活動，還有青年人組成的表演團體助慶。

CEO RUN 總裁跑起步 賽事起步禮由「CEO Run總裁跑」開始，成員包括立法會議員及香港體育學院董事局副主席鄭泳舜、海濱事務委員會主席吳永順、發展局起動九龍東專員靳嘉燕、香港中文大學醫院執行董事及行政總裁馮康醫生、中銀人壽執行總裁鄧子平、平機會前主席朱敏健、香港社會創投基金創始人兼行政總裁魏華星、全城街馬聯合創辦人及行政總裁梁百行等，由灣仔海濱休閒站出發。 鄧子平表示：「我們很高興能夠冠名贊助全港首個維港馬拉松慈善賽，結合『政、商、社』的跨界別合作，為社會創造多元價值及共贏。中銀人壽致力履行成爲持份者終身夥伴的品牌承諾，並與社會各界携手合作，透過馬拉松接力跑鼓勵企業員工鍛煉體魄，培養個人抗逆力及加强團隊合作精神，促進健康生態圈，為個人、企業和香港社會注入動力和正能量。」」

大會請來熱身教練Henry Sir，與一眾參加者進行熱身，為開跑做好準備。

秉持職人健康宗旨 活動主辦機構香港社會創投基金創始人兼行政總裁魏華星先生表示：「『中銀人壽維港馬拉松2024』秉持促進企業職人健康的宗旨，推廣以『使命商業』為本的職場文化，並為企業在履行ESG中「社會責任」(S)方面提供一個絕佳的實踐平台。」他又提到今年的慈善馬拉松首次引入接力跑元素，讓每一位員工都能充當跑手，更特設CEO Run，鼓勵企業管理層牽頭作為接力賽的起跑者，身體力行鼓勵員工共襄盛舉。