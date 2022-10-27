中銀分期「易達錢」 稅季貸款 手機一Click申請 實際年利率低至1.68% am730讀者享額外現金回贈

今年稅季，想輕鬆交稅並且享有額外優惠？中銀香港推出全新分期「易達錢」稅季貸款，可幫您輕鬆解決稅款問題，不單可享低至1.68%*實際年利率的極低息率，只需使用中銀手機App，最快一分鐘便可輕鬆申請貸款，而且am730讀者只要成功申請貸款，更可尊享額外HK$200現金回贈。

中銀香港全新分期「易達錢」稅季貸款，提供高達HK$4,000,000或月薪18倍的貸款額（以較低者為準），助你輕鬆實現不同人生計劃。申請人必須固定月入不少於HK$6,000，成功獲批貸款不單手續費全免，且在加息壓力下仍可享低至1.68%的實際年利率，計劃更提供6至60個月的靈活還款期，申請人可因應個人的財務狀況和規劃作出選擇。

獎賞一：指定日期前申請享高達 HK$1,000 早鳥獎賞

於10月31日或以前透過指定電子渠道成功申請，可享早鳥優惠賞!只需經指定電子渠道成功申請及遞交文件，並於2022年11月30日或之前成功提取貸款，同時申請人需選擇分24期或以上攤還，便可獲高達HK$1,000現金回贈。

獎賞二：指定電子渠道申請 同樣有賞

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示：「中銀分期「易達錢」稅季貸款為客戶提供特優利率及高額現金回贈，協助他們在息口趨升的情況下輕鬆應付稅務及各項財務需要。同時，以電子渠道申請優惠積極推行「無紙化」的網上貸款。截至今年10月初，本行電子渠道辦理的私人貸款金額按年上升逾4成，客戶由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可以於綫上辦妥，既方便客戶又可為環保出一分力。」

貸款申請人如於推廣期內經指定電子渠道成功申請及遞交所需文件，並提取HK$50,000或以上的貸款額，選擇24個月或以上還款期，更可享高達HK$2,000現金回贈的「電子渠道獎賞」。

獎賞三：「出糧戶口」客戶無需提交任何文件，兼享高達 HK$500 現金回贈

此外，於10月31日或之前登記中銀「出糧戶口」的申請者成功申請、提取HK$50,000或以上貸款，並選用24個月或以上還款期，便可享額外HK$500現金回贈。申請人需於登記發薪月份起其後2個月內開始存入月薪至發薪賬戶，並持續透過發薪賬戶收取薪金至相應獎賞誌入時已選用中銀香港的指定理財服務，同時申請人需持有中銀香港有效的指定賬戶。發薪戶奬賞將於2023年6月30 日或之前直接誌入其持有的中銀香港還款賬戶內，而不會另行通知。