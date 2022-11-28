中銀BoC Pay推「乘車碼」　即日起每程10蚊慳3蚊覆蓋九巴龍運

中銀香港BoC Pay今(28日)公布，推出全新「乘車碼」掃碼付款功能，並率先於九巴及龍運巴士電子支付系統「e度嘟」使用，覆蓋全線超過4,000輛巴士、逾400條巴士綫。乘車碼支援「免密支付」功能，乘客毋須輸入密碼，即可直接在收費器上方鏡頭，掃瞄乘車碼繳付車費。而由即日起至12月31日，乘客使用BoC Pay「乘車碼」，乘搭九巴及龍運巴士，每程滿10元，即可享3元車資減免。

九巴電子支付方式增至11種

九巴財務總監梁祖德表示，九巴及龍運巴士早年已於全綫車隊，增設電子支付系統，連同是次新加盟的BoC Pay，系統支援電子支付方式將增至11種，為所有交通工具之最。九巴期望提供更多選擇，讓乘客在出行方面，融入電子消費模式。他又指，電子支付已成為大趨勢，相信「e度嘟」有助推動與內地的支付跨境聯通。「九巴很高興與BoC Pay合作，相信日後會繼續為乘客，帶來更多具創意又實用的優惠，讓乘客享受高質素的乘車體驗。」

而中銀信用卡(國際)副總經理陳碧蓮則指，中銀香港在早年已為九巴和龍運巴士的電子支付系統，提供「BoC Bill」綜合收款服務。截至今年第三季，兩家巴士公司的電子支付交易筆數，較上一季上升逾兩成，反映市民大眾於出行時，日漸習慣以電子支付方式繳付車資。中銀香港非常高興再次與九巴及龍運巴士合作，率先將BoC Pay「乘車碼」，應用於兩家巴士公司全綫巴士路線，為乘客引入多元化的電子支付方式。未來，中銀將繼續把乘車碼，拓展至更多公共交通工具，提升客戶的電子支付乘車體驗，為他們帶來更多出行便利。

附操作方法