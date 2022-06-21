元朗大停電｜中電元朗電纜起火致停電 民政設臨時庇護中心

(22:02) 就元朗火警引致鄰近地區停電，警方呼籲受影響市民保持鎮定，並留意政府相關部門適時公布的消息。警方稱，已加派人手於受影響地區維持治安。元朗及屯門警區服務亦維持正常，市民如有需要可致電鄰近警署的報案室，或向區內巡邏人員求助。



元朗警署報案室電話：3661 1680

天水圍警署報案室電話：3661 1678

八鄉警署報案室電話：3661 1676

屯門警署報案室電話：3661 1670

(21:35)元朗民政事務處表示，因應元朗擴業街火警及其引起的停電事故，今晚已開放朗屏社區會堂以及天暉路社區會堂作臨時庇護中心予有需要的市民使用，並會密切留意情況，與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

SmarTone 指，受元朗宏樂街朗屏附近中華電力一條輸電橋火警事故影響，SmarTone 基站供電出現不穩定情況，導致通訊網絡服務受到影響。SmarTone 又指，正密切跟進情況及電力恢復的進度。現已有基站陸續恢復運作。

(21:30)由於元朗天水圍區出現電力供應問題，康樂及文化事務署以下場地今晚（六月二十一日）需要提早關閉：

康樂場地：

鳳琴街體育館

元朗體育館

羅弼時爵士壁球場

元朗賽馬會壁球場

西菁街網球場

元朗游泳池

屏山天水圍游泳池

屏山天水圍體育館

天水圍游泳池

天瑞體育館

天水圍體育館

天暉路體育館

天水圍運動場

天業路公園人造草地足球場

天水圍公園網球場

文化場地：

元朗劇院

屏山天水圍公共圖書館學生自修室

元朗公共圖書館學生自修室

(21:20)中電表示，今晚 7 時 11 分，元朗宏樂街朗屏 8 號附近中華電力一條電纜橋起火，估計影響元朗、天水圍及屯門一帶電力供應。事件中並沒有人受傷，中華電力對受影響客戶深表歉意，正進行搶修，會優先供電予緊急服務例如醫院及鐵路。

(21:05)入境事務處宣布，由於電力公司供電故障，影響到入境處轄下的元朗智能身份證換領中心（換證中心）的供電，該換證中心暫停服務。已預約的市民可在稍後日子前往換證中心辦理換證手續，而無需重新預約。

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今日(21日)傍晚7時許，警方接獲多人報案，指朗屏站附近發生火警，並冒出濃煙。據網上流傳片段，起火地點疑為中電輸電橋，火光熊熊，遠至天水圍嘉湖山莊的居民亦看到濃煙。多名元朗、天水圍、屯門居民在網上留言稱屋苑停電。據了解，元朗宏樂街朗屏8號附近一條輸電橋起火，不少市民表示元朗及天水圍大範圍停電。消防接報後，已趕赴起火的輸電橋撲救。

屯馬綫 荃灣西至屯門站 一度暫停服務

事發後，港鐵曾指由於電力公司供電故障，影響到屯馬綫荃灣西至屯門站的供電，暫停列車服務，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他交通工具。另外，由於停電，天水圍站亦關閉。屯馬綫烏溪沙至荃灣西站來往方向維持6分鐘一班車。港鐵安排免費接駁巴士行駛暫停列車服務的荃灣西至屯門站。至於九巴則指，由於港鐵屯馬綫來往荃灣西站及屯門站的列車服務暫停，密切留意客量，加強屯門、元朗及天水圍的巴士服務。直至晚上約8時，港鐵宣布荃灣西至屯門站已恢復供電，屯馬綫列車服務陸續恢復正常。而天水圍站電力供應亦已恢復，可重新開放服務乘客。

醫管局：部分緊急病人需轉送其他醫院

另一方面，醫管局發言人於晚上8時半指，新界西醫院聯網轄下醫院的電力供應出現不穩定，現時屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院的急症室維持運作，但部分緊急病人有可能需要轉送其他醫院，醫院部分非緊急服務及普通科門診診所服務亦受到影響。屯門醫院早前指，服務仍然維持正常，是否曾出現斷電的情況需再作調查，但醫院具有後備電源，服務不受影響。