中電及港燈明年加淨電價約1%　劉國勳認為加幅溫和

中電及港燈今日公布加電費的幅度，中電明年1月平均淨電價加0.98%，港燈則加0.9%。

中電平均淨電價會由現時的142.9仙加至144.3仙，上升了0.98%。中電總裁羅嘉進表示面對物料成本增加、勞動力市場緊張等經營壓力，導致公司營運支出增加。但公司明白市民對電價的關注，一直努力審慎控制成本，提升營運效率，並盡力透過多元化的燃料組合，減低電費加幅。

港燈平均淨電價會由現時的165.5仙加至167仙，上升了0.9%。加價後，80%以上的港燈住宅客戶，與一半以上的非住宅客戶，明年1月的額外電費開支，不計算政府的補貼，會加少於10元。港燈指與國際城市比較，公司的電價是合理。