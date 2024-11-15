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2024-11-15 17:20:37

中電將向低用電量及享長者電費優惠的家庭派發100元消費券

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中電將向低用電量及享長者電費優惠的家庭派發100元消費券(蘇文傑攝)

中電將向低用電量及享長者電費優惠的家庭派發100元消費券(蘇文傑攝)

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中電今天公布透過中電社區節能基金撥款2.4億元推出多項社區支援計劃，包括再次向58萬個低用電量住宅客戶及享有長者電費優惠的家庭派發100元消費券。受惠的住宅客戶可於超過2,500間參與計劃的食肆及零售商戶使用消費券。

中電將推出全新的中電綠色社區計劃，推動全民減碳，資助約1,200個有需要家庭更換窗口式變頻冷氣機，長遠節省能源開支；撥款100萬元為基層社區樓宇測試電力設備，並建議具成本效益的改善方案，以便大廈進行提升電力安全和能源效益的相關工程；為合資格的政府資助機構，提供一站式能源服務，包括免費能源審核及提供節能改善建議，為建議進行的工程提供資助，如更換照明及冷氣系統、安裝太陽能發電系統或推行其他節能減碳措施。

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選購及使用電器須知｜兩腳轉三腳插頭有幾危險？（am730製圖） 選購及使用電器須知｜應選購符合香港法定安全規格的電器在香港使用（am730製圖） 選購及使用電器須知｜電器必須附有或在隨附告示上顯示圖中各項適當標記（am730製圖） 選購及使用電器須知｜除不經插座供電的固定電器外（例如天花燈飾及電熱水器），電器必須裝有符合安全規格的三腳插頭（am730製圖） 選購及使用電器須知｜不要購買或使用兩腳插頭的電器，除非該電器裝有符合安全標準 BS4573 或 EN50075 的兩圓腳插頭及設計從浴室內的鬚刨供電裝置取電(例如電鬚刨、電動牙刷和脫毛器等)（am730製圖） 選購及使用電器須知｜為避免造成觸電危險，電器必須有效地接上地線(又稱水線)（am730製圖） 選購及使用電器須知｜電器如有電壓選擇掣，必須將之選至 220V 交流（本港家居電壓），以免電器損壞及引致火警危險（am730製圖） 選購及使用電器須知｜使用電器前，必須先檢查電器（包括插頭和軟電線）是否有損壞，特別是電器已有一段時間未被使用（am730製圖）

為基層提供600元電費資助

為繼續支援弱勢社群，中電透過中電社區節能基金撥款5,000萬元，再次推出基層家庭電費補助計劃，分別為5萬個基層家庭每戶提供600元的電費資助，以及為2萬個劏房住戶每戶提供1,000元的電費資助。另外，中電提升基層家居電力安全計劃撥款約1,000萬元，免費為基層家庭檢查及維修家居的固定電力裝置。同時撥款500萬元，繼續協助劏房住戶安裝獨立電錶。中電社區節能基金亦將撥款300萬元，繼續資助社區客廳添置具能源效益的電器及學習配套設施;以及撥款600萬元繼續推行電子學習支援計劃，向約2,000名基層家庭的學生送贈電子學習器材。

中電企業發展總裁莊偉茵表示，推動節能減碳及加速經濟復甦是全球目前最大的挑戰，香港亦不例外。中電社區節能基金將配合政府碳中和的目標，加緊各項減碳行動，積極聯繫並支援各界齊節能減碳。中電同時繼續透過消費券帶動消費勢頭，進而產生乘數效應，加速經濟增長。

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