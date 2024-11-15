中電將向低用電量及享長者電費優惠的家庭派發100元消費券(蘇文傑攝)

中電今天公布透過中電社區節能基金撥款2.4億元推出多項社區支援計劃，包括再次向58萬個低用電量住宅客戶及享有長者電費優惠的家庭派發100元消費券。受惠的住宅客戶可於超過2,500間參與計劃的食肆及零售商戶使用消費券。

中電將推出全新的中電綠色社區計劃，推動全民減碳，資助約1,200個有需要家庭更換窗口式變頻冷氣機，長遠節省能源開支；撥款100萬元為基層社區樓宇測試電力設備，並建議具成本效益的改善方案，以便大廈進行提升電力安全和能源效益的相關工程；為合資格的政府資助機構，提供一站式能源服務，包括免費能源審核及提供節能改善建議，為建議進行的工程提供資助，如更換照明及冷氣系統、安裝太陽能發電系統或推行其他節能減碳措施。