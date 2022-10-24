中電引入人工智能冷氣遙控 自動減製冷 耗電省3成

本港近年屢創有紀錄以來最熱天，慳電減排刻不容緩。中電今年再次舉辦「慳電任務」獎賞計劃，邀請60萬個已安裝智能電錶的住宅用戶，在預計用電高峰時段的7月其中2天的晚上6時半至8時半執行「慳電任務」，最終有7成用戶成功慳電，在共4小時的活動内共節省約30萬度電，即減少逾110噸碳排放量。

中電今年更引入人工智能冷氣遙控技術，協助500名客戶安裝感應器，24小時監測家居溫度和濕度，遙控會學習用戶對冷熱舒適度的要求，再隨環境變化自動調控冷氣。遙控於「慳電任務」期間自動調控冷氣至「微暖模式」，減少製冷但保持舒適度，結果顯示使用技術的用戶較其他參與計劃的用戶，多節省約3成用電量。

人工智能冷氣遙控技術對空調亦有特定要求，包括有LCD屏幕顯示和紅外線功能，住所亦要保持Wifi連接，而技術則由本地初創公司研發。

居住屯門的葉生已連續2年參加「慳電任務」，今年更試行安裝感應器。他稱，由於家中為開放式廚房，煮食時都會特意開大冷氣；安裝感應器後則自動調控冷氣，室內溫差可保持平穩，感覺亦較舒適。他除在「慳電任務」較去年慳6度電，亦幫助他養成慳電習慣，近期電費單亦較去年同期少較數百元。

中電客戶成功及銷售總監盧志華表示，截至9月已為逾半用戶安裝超過163萬個智能電錶，預計2025年完成所有安裝工作。他期望明年邀請更多已安裝智能電錶的用戶參與「慳電任務」，並研究更多科技幫助用戶節省用電。