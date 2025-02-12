中電採人工智能系統 偵測異常減電力故障

為應對極端天氣，中電與本地網絡營運商合作，研發全新智能管理系統Grid-V，實時識別潛在風險及異常狀況，減低事故發生機會。新系統整合中電的監控系統以及引入人工智能功能，如系統偵測到異常狀況，會自動發出不同程度的警報，並通知工程人員。

中電輸電及供電業務部智能電網及創新部副總監郭子敦指，近年極端天氣愈趨頻繁，導致電力故障事件頻生，故研發新系統，盼針對關鍵電力設施進行全方位管理。郭子敦指，Grid-V透過人工智能實時監察供電系統，識別異常情況，按風險程度自動發出不同警報，並通知工程人員處理。他又透露，Grid-V現時整合了約3,000個數據點及鏡頭，覆蓋關鍵電力設施、變電站、架空電纜等輸電線路。郭子敦指，新系統除可辨認火焰、煙霧等潛在災害外，亦能識別大型吊機、掘路工程無人機等外來干擾物。他稱過去不少電壓驟降事故是由外物干擾引起，而新系統能識別外來干擾物，並即時發出警報通知工程人員跟進。