中電派發5800萬消費券，冀帶動本地消費氣氛。

為推廣節能減碳及幫助弱勢社群，中華電力宣布，透過中電社區節能基金撥款5,800萬港元，推出中電消費券計劃，向 58 萬個家庭派發消費券，刺激本地消費，為香港的餐飲和零售業注入動力。

中電：為香港經濟加添動力 中華電力總裁羅嘉進表示，中電消費券計劃在2021年及2022年兩度推出，目的是在疫情期間鼓勵市民外出消費，「面對香港市民恢復外遊，訪港旅客消費模式轉變，零售及餐飲業界經營面對不少挑戰。我們第三度推出中電消費券，希望能刺激本地消費，緩解中小企面對的營運壓力，同時為香港經濟加添動力。」

香港零售管理協會主席謝邱安儀稱，在消費市道疲弱的情況下，推行中電消費券計劃。她期望中電消費券可配合五月節日氣氛，鼓勵市民於本地消費，為參與計劃的商戶帶來商機。 分析：刺激本地消費市道 香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指出，雖然目前經濟有待全面復甦，零售及餐飲業界正努力透過不同方式吸引市民留港消費。他相信，中電投入5,800萬港元推行中電消費券計劃，能夠刺激本地的消費市道，「消費券通常可以吸引受惠家庭光顧參與計劃的商戶，推動消費意慾，繼而產生乘數效應提振經濟。」