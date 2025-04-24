中電系統控制中心24小時候命 兩代工程師盼傳承守護萬家燈火使命

不少大學設有工程課程，課堂知識與職場實戰有一定差距，加上近年極端天氣頻生，對供電系統挑戰愈來愈大。前輩的經驗和態度會影響到後輩發展，中電輸電及供電業務部系統運行總監何耀基加入中電之初時，只是負責編寫電腦程式，在前輩鼓勵下「走出去」累積在前線實戰經驗，現已成為關鍵電力控制中心的主管；逾30年過去，他亦由小伙子變為領導新一代工程師的前輩，除工作經驗傳承外，也在生活上作出「指導」。至於九十後女工程師丘宇晴直言，在何耀基身上學習到他對工作認真負責的精神及解決問題的果斷，同盼可將這份熱誠及精神傳承下去。

中華電力位於大埔的系統控制中心於1985年啟用，24小時全天候監察各區的電力設備，系統控制工程師除須計算及策劃每天的發電量，同時要「一眼關七」，留意各個地區的供電設備狀態、發電廠狀況、天氣預報及即時新聞等，以應對突發事件，確保電力穩定供應。 系統控制中心作為整個電力系統的「大腦」，系統運行總監何耀基更可謂大腦中「前額葉皮質」。八十年代末畢業後加入中電，由最初負責編寫控制電力系統的電腦程式小伙子變為部門總監；多年來，見證系統控制中心大屏幕上的資訊和數碼化的變遷，更見證社會由工業時代邁向智慧城市，對電力依賴更重。而香港每年均會有颱風吹襲，近年極端天氣頻繁，當中壓力不足為外人道。如在任電腦編寫程式期間，有時下班後仍要「隨時待命」，他笑言「待命」時要帶着三個「不」的紀律，即不看電影、不去剪髮、不去游泳。

疫情保控制中心同事健康成大挑戰 他續指，37年的工作生捱中，有不少難忘經歷，如1994年應對新界北部水浸，因系統警報顯示變電站有異常到現場視察，但災情嚴重，原半分鐘路程，結果花上十幾分鐘才到達，今次經驗令他深深體會到前線同事付出及困難。另一個更大挑戰，莫過於數年疫情須保持控制中心內同事健康，有充足人員當值；慶幸疫情3年中心內無出現群組感染。 工作和生活仍要平衡才是持久之道，他透露，減壓方法是維持定時運動，如多年來每逢周六早上會到西貢與中電龍舟隊隊友一同練習；並形容系統控制中心工作講求團體合作，亦像划龍舟一樣，一字記之日「齊」，須互相支援及配合。平衡工作和生活的態度亦鼓勵員工「堅守」，他指這才可吸引新一代投身電力行業。有感自己終有一日會離開，望新一代做好工程師的工作，將守護巿民的使命、電能專業、經驗和態度傳承下去。

新生代女工程師丘宇晴大學期間參與中電見習工程師計劃，在暑假實習。畢業後正式加入中電。至今已12年，現為中電輸電及供電業務部高級資深工程師。她指，職業生涯中最大的挑戰是2018年的超強颱風「山竹」襲港，看到控制中心的大螢幕不斷跳出警告，令她深感不安。但同事冷靜應對，加上團隊平日訓練有素，她很快沉着應對極端天氣帶來的挑戰。 她坦言深受何耀基的影響，在工作上時刻要求自己「快、狠、準」快速找到問題所在，準確提出解決方案，並在其身上學到對工作認真負責的精神，以及解決問題的果斷。丘宇晴亦希望可將何對工作的熱誠及盡責的精神，繼續傳承下去。