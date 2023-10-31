中電能源數據專家平台助減企業營運支出 獲美國能源工程師協會頒發兩獎項

中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜女士（右二）及中華電力業務拓展經 理陳啟文工程師（左二），於美國佛羅里達州舉行的美國能源工程師協會頒奬禮上，接受亞太區年度「創新能源項目獎」及「能源工程師獎」。

中華電力有限公司(中華電力)為工商客戶推出的一站式能源管理平台「能源數據專家」，為客戶系統化地監測及分析用電數據，以提升能源效益及減省營運成本，該平台榮獲美國能源工程師協會（協會）頒發亞太區年度「創新能源項目獎」。另外，中華電力業務拓展經理陳啟文亦憑藉其電能專業，過去1 年積極推動客戶節能減排，獲協會頒發亞太區年度「能源工程師獎」，是中華電力首膺此獎項。

「能源數據專家」網上平台 助企業減低營運支出

中華電力推出「能源數據專家」網上平台，透過智能電錶提供的用電數據，為客戶監測及分析旗下營運地點的用電模式，客戶亦能省卻添置樓宇能源管理系統的成本，有助企業減低營運支出；針對工商客戶的業務因經常分佈在不同地點，要投放資金成本添置樓宇能源管理系統，以要掌握整體業務的能源表現，從而 計劃和實施提升能源效益的措施。

中電「能源數據專家」能為客戶提供每半小時的用電數據，並提供用電預測及提示等功能，方便客戶更有系統地比較和分析不同時期、多個營運地點的用電 模式，從而提高營運效率及能源效益。平台自 2020 年 12 月推出至今，成功協 助超過 2,500 個工商客戶進行能源管理。

羅嘉進：為獲獎感榮幸

就中華獲頒「創新能源項目獎」，電力總裁羅嘉進表示，為連續五年獲協會頒發亞太區年度獎項感到十分榮幸。他又指，中電一直致力透過各種創新方案，協助工商客戶提升能源效益，今次獲獎肯定了中華不斷創新和努力推動業界節能減排的成效；未來中電將繼續推廣『能源數據專家』至不同行業，進一步推動客 戶智能化及可持續的業務發展，支持香港的長遠減碳目標。