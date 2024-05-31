中電致力推廣「全電家居」 與房協合辦智識用電‧實踐「可持續發展生活」 活動助住戶輕鬆減碳

實踐可持續生活，培養低碳生活習慣，其實大家都做得到！ 中電聯同香港房屋協會（房協）轄下「長者安居樂」住屋計劃項目「豐頤居」，於上月舉辦《智識用電‧實踐「可持續發展生活」》活動。中電透過輕鬆的互動問答遊戲讓大家深入了解全電家居、慳電小貼士，亦透過講座環節介紹中電App及e服務好處。參加者更於問答環節期間積極作答，在生活上掌握智慧用電知識；現場更有陳國強師傅大廚出馬，即席示範全電煮食。陳師傅使用磁爐炮製出兩道鑊氣菜式（魚香茄子少油版，以及健康版小炒王），並講解電磁爐好處。當日豐頤居住戶踴躍參與，透過是次活動加深對低碳生活的認識。

中電劉麗娜女士：活動加深住戶對全電家居的好處

房協吳家雯博士：期待未來與中電繼續合作 推動可持續發展生活 活動當日中電客戶成功及體驗高級總監劉麗娜女士聯同房協社區及長者服務總監吳家雯博士為講座致開幕詞。劉麗娜女士表示能夠與房協合辦宣揚可持續發展、節能減碳等非常有意義的活動，深表高興。「中電致力推廣中電電子服務，如電子賬單與電子支付，支持低碳生活及有助香港在2050年前達致碳中和。」她期望透過活動令大家了解到全電家居的好處，以及一系列簡單實用的家居慳電小貼士。」 至於房協社區及長者服務總監吳家雯博士則期待未來與中電繼續合作舉辦更多活動，實踐可持續發展生活。「房協致力推動可持續發展，如曾綞舉辦屋邨減碳運動、環保工作坊等。豐頤居項目注入長者友善設計元素，亦在單位內配置全電煮食，提升長者住戶的家居安全。」她表示活動內容十分豐富，中電除了和大家分享如何用電，更邀請名廚示範用電磁爐都可以煮出鑊氣小炒。活動後各位住戶獲贈中電福袋，又學識如何智醒用電，可謂滿載而歸。

智能煮食輕鬆慳錢 提高家居能源效益 住戶精打細算，到底全電煮食比明火煮食可慳幾多錢？中電於2020年委託香港城市大學，測試電能煮食與明火煮食的能源消耗，結果發現使用電磁爐烹調2餸1湯，能源費較明火煮食節省近一半；二氧化碳排放量，也減少近一成半，而廚房溫度更較傳統廚房低4至5度。活動亦有提醒如何安全使用電磁爐，就是切忌將刀叉等金屬食具放置在爐上、烹調後切勿立即觸摸表面，又請勿用蒸汽清潔器清潔電磁爐等。 講座上又強調住戶切勿在供電插座加插太多萬能插蘇和拖板，以免加重電座負擔導致短路，甚至因電路負荷過重而發生火警。要慳電兼慳能源費開支，中電建議廚房電爐具須選用一級能源標籤的產品。另外，要避免將電器放置在陽光下直射、用後記得拔除電源減少電器待機時間等。至於炎夏將至，活動上亦有教育大家將冷氣機結合電風扇共同使用，善用對流加速涼快效果，可以做到更節能慳電。

中電 App 體驗智能電錶 中電 e 服務齊撐環保 智能家居離不開透過手機app作電力管理，隨著使用流動應用程式愈來愈普遍，中電在活動上亦教大家使用《中電App》，撳入「用電選項」即可查閱每日甚至每小時的家居用電量，亦可預測每月用電量，甚至自訂個人化用電提示，例如用電異常、用電量超越一定水平等，《中電App》便會為用戶推送提示，提醒用戶留意用電情況，考慮是否需要微調用電習慣。 同場又鼓勵各位參加者申請「中電e服務」，進一步實踐低碳生活。用戶可透過該服務改為收取電子賬單，毋須浪費紙張更環保，又可隨時隨地快捷查閱賬單。「中電e服務」還接受電子支付，透過不同流動支付平台用手機查繳電費，同時享受不同平台的支付優惠，一舉兩得。值得一提，中電的「全心傳電減碳送暖獎賞計劃」，鼓勵用戶使用中電e服務及節約用電以賺取積分，兌換生活獎賞，為低碳生活提供鼓勵。