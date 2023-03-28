中電資助劏房單位重鋪電線裝獨立電錶

中電今年透過中電社區節能基金撥款500萬港元，繼續為經社區夥伴轉介的劏房個案，重新鋪設電線以便安 裝獨立電錶，改善劏房住戶的電力安全及居住環境。計劃由2019年至今，已成功為43個劏房單位安裝了145個獨立電錶。中電安排註冊電業承辦商為經社區夥伴轉介，並獲劏房單位業主同意的劏房單位重鋪電線，並在大廈管理人同意下由中華電力於大廈公用地方安裝獨立電錶，以改善劏房住戶的電力安全及居住環境。由於大部份劏房位於樓齡較高的樓宇，大廈公用地方未必有足夠位置安裝獨立電錶。中華電力會在電力裝置符合安全的前提下靈活處理申請個案。
劏房戶：有助避免爭拗
劏房業主李先生一直希望為其位於旺角的劏房單位安裝獨立電錶，但過往未能取得業主立案法團同意在大廈公用地方安裝獨立電錶。早前他獲中華電力的資 助重鋪劏房單位的電線，並安排於其單位內的公用地方安裝獨立電錶。李先生指，劏房裝有獨立電錶，租客便能收取中電賬單，此舉為業主和租客都帶來方便，避免爭拗。至於一家三口居於深水埗劏房單位的郭女士，在社區組織協會的協助下，獲長期居住內地的業主授權，申請為劏房單位重鋪電線及安裝獨立電錶。郭女士指，以後更清楚自己的用電量，可以直接向中電交電費。
中電：一直關注劏房問題
中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，中電一直關注劏房問題，多年來推出不同計劃支援劏房戶，包括提供電費資助和消費券，以紓緩他們的生活壓力，又指希望在符合電力安全的前提下，靈活處理資助劏房單位重鋪電線的申請，讓更多劏房住戶受惠。中電亦積極支援過渡性房屋住戶提升家居能源效益，自2020年起捐贈和資助過渡性房屋住戶購買節能電器，今年將繼續透過中電社區節能基金撥款2,000萬港元向10,000個過渡性房屋住戶提供每戶2,000港元的節能電器資助，計劃推行至今共有13,000戶受惠。