中電資助劏房單位重鋪電線裝獨立電錶

中電今年透過中電社區節能基金撥款500萬港元，繼續為經社區夥伴轉介的劏房個案，重新鋪設電線以便安 裝獨立電錶，改善劏房住戶的電力安全及居住環境。計劃由2019年至今，已成功為43個劏房單位安裝了145個獨立電錶。中電安排註冊電業承辦商為經社區夥伴轉介，並獲劏房單位業主同意的劏房單位重鋪電線，並在大廈管理人同意下由中華電力於大廈公用地方安裝獨立電錶，以改善劏房住戶的電力安全及居住環境。由於大部份劏房位於樓齡較高的樓宇，大廈公用地方未必有足夠位置安裝獨立電錶。中華電力會在電力裝置符合安全的前提下靈活處理申請個案。

劏房戶：有助避免爭拗

劏房業主李先生一直希望為其位於旺角的劏房單位安裝獨立電錶，但過往未能取得業主立案法團同意在大廈公用地方安裝獨立電錶。早前他獲中華電力的資 助重鋪劏房單位的電線，並安排於其單位內的公用地方安裝獨立電錶。李先生指，劏房裝有獨立電錶，租客便能收取中電賬單，此舉為業主和租客都帶來方便，避免爭拗。至於一家三口居於深水埗劏房單位的郭女士，在社區組織協會的協助下，獲長期居住內地的業主授權，申請為劏房單位重鋪電線及安裝獨立電錶。郭女士指，以後更清楚自己的用電量，可以直接向中電交電費。