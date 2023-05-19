中電鐘樓文化館今開放 探索電力世界 了解過去生活面貌

旺角亞皆老街中電鐘樓大樓是前中電總部，更是九龍地標之一，中電因應業務發展將總部遷至紅磡，鐘樓大樓於2018年被評為一級歷史建築物，中電亦為建築物進行活化，工程今年竣工成為中電鐘樓文化館，並於今日起向公眾開放。展館除介紹電力發展史、與市民生活密不可分外，亦有中電創辦人嘉道理家族在香港的足跡。中電指，成立目的是傳承和推廣香港歷史文化，以及推動歷史教育，達致未來可持續發展，同時希望透過展館展現香港電力發展歷程，以及與香港社會經濟發展不可分割的關係。

建成於1940年中電鐘樓大樓是香港現存少數的國際主義建築風格建築物，樓高三層，以紅棕色釉彩磚瓷覆蓋，採用當年歐洲流行的裝飾藝術，建築呈垂直式對稱，其中具歷史、建築和社會價值的資料及建築部分均被保留，在今年完成活化後成為中電鐘樓文化館。

文化館展覽廳面積超過870平方米，設三個展覽分別位於地下及一樓，包括電力世界、我家故事、人為．非遺。中電總部原址牌匾、鐘樓的原裝鐘芯和指針一應保留，市民亦可以透過互動遊戲了解不同季節和颱風襲港等情況的用電量變化等。館長雷惠明指，「電力世界」透過電力發展史，將過去120年來市民的生活面貌展現眼前；場內設多媒體互動設施展示電力規劃的考慮因素，以及為未來世代締造可持續生活、提升香港成為智慧城市的發展方向。她續指，「我家故事」中展示嘉道理家族的歷史，包含120個口述歷史故事，料對歷史文化很有興趣的人須花上一兩小時始看完所有內容。