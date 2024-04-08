中電電壓驟降｜田北辰建議困𨋢每宗罰1萬　工程師學會倡加裝電壓驟降緩解裝置

中電位於屯門龍鼓灘發電廠的高壓設備，上周六(6日)發生故障引致供電系統電壓驟降，期間發生逾百宗困𨋢事故。工程師學會電機分部發言人勞偉籌在一個電台表示，目前有些大廈的升降機已安裝電壓驟降緩解裝置，經自行檢查後便能恢復運作，他建議政府可設基金予業主在舊升降機，加裝電壓驟降緩解過渡裝置。另外，實政圓桌立法會議員田北辰指，電壓驟降無罰則，他建議日後電壓驟降引起的困𨋢，電力公司每宗須罰1萬元，而被困人士則每人獲1,000元補償。

勞偉籌：八、九成引致電壓驟降出於外來因素 勞偉籌指出，在全球暖化下，預料出現惡劣天氣情況會愈來愈多，認為市民需要有心理準備，出現電壓驟降情況亦會增加。他說，由於不少地方都是用架空電纜，八、九成引致電壓驟降都是出於外來因素，例如山火、雷暴，以及人為等，餘下一成原因則是內部問題引致。而上周六出現電壓驟降，正值發出雷暴警告時間。

雷暴期間中電高壓設備故障致電壓驟降 羅嘉進：最重要是找出成因 制訂可行改善措施