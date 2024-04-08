中電電壓驟降｜田北辰建議困𨋢每宗罰1萬　工程師學會倡加裝電壓驟降緩解裝置

中電位於屯門龍鼓灘發電廠的高壓設備，上周六(6日)發生故障引致供電系統電壓驟降，期間發生逾百宗困𨋢事故。工程師學會電機分部發言人勞偉籌在一個電台表示，目前有些大廈的升降機已安裝電壓驟降緩解裝置，經自行檢查後便能恢復運作，他建議政府可設基金予業主在舊升降機，加裝電壓驟降緩解過渡裝置。另外，實政圓桌立法會議員田北辰指，電壓驟降無罰則，他建議日後電壓驟降引起的困𨋢，電力公司每宗須罰1萬元，而被困人士則每人獲1,000元補償。
勞偉籌：八、九成引致電壓驟降出於外來因素
勞偉籌指出，在全球暖化下，預料出現惡劣天氣情況會愈來愈多，認為市民需要有心理準備，出現電壓驟降情況亦會增加。他說，由於不少地方都是用架空電纜，八、九成引致電壓驟降都是出於外來因素，例如山火、雷暴，以及人為等，餘下一成原因則是內部問題引致。而上周六出現電壓驟降，正值發出雷暴警告時間。
中電總裁早前指無可避免可能出現電壓驟降
中電總裁羅嘉進早前就事故向受影響市民表示歉意，他指事故期間供電並無中斷，但可能會出現燈光「閃一閃」、火警鐘誤鳴，以及部分升降機暫停等。他又說，中電正採取嚴肅跟進及調查，當發現相關因由後，將採取相關提升措施。羅嘉進指，任何電力系統都無可避免可能出現電壓驟降，未來會與客戶繼續探討不同方案，減低相關設備對電壓驟降的敏感度，而最重要是找出事故成因，並制定可行的改善措施。