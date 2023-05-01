中電高層變身飯堂店長　自助餐賀逾百萬熱食贈社群

中華電力總裁蔣東強(TK) 、企業發展總裁莊偉茵(Quince)，同保良局行政總監陳天賜日前到石硤尾的有「營」飯當店長，與中電義工一齊將飯堂變成自助餐廳，為飯友準備不同中西美食，讓他們體驗有「營」自助餐。
獨居的楊婆婆表示，有「營」飯堂不但為她帶來溫飽飯餐，匙現時隔個星期六就期待在看到義工，傾計之斂餘，亦會一齊玩遊戲，令她感動不已。
蔣東強指，中電有「營」飯堂計劃已為社區提供過百萬份熱餐，為慶祝此里程碑，特別為飯友帶來新體驗，將平時中式飯堂轉身自助西餐。
下周提供近3000份免費營養餐
他說，做店長並不簡單，因為飯堂以有營為主，菜式方面都要花點心思，例如加入藜麥、紫薯。他又形容，飯堂已成為飯友聚腳點，特別在疫後為他們重新連繫社區。而中電於5月8至13日期間，亦將提供合共2,900份免費營養餐膳予四間中電有「營」飯堂合資格受惠人士。
中電有「營」飯堂現時與保良局合作，於深水埗、觀塘、葵青區開設四間飯堂，為區內有需要的長者、低收入家庭及失業人士提供價廉營養嘅早、午、晚三餐，照顧基層巿民健康，並減輕他們的經濟負擔。中電義工亦會定期到訪飯堂，協助飯堂運作，舉辦特別活動，向飯友推廣身心健康，讓他們感受別人關懷。