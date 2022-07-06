中電︰未確定電纜橋起火成因 無跡象因天氣或不正當行為引起

中電元朗朗屏電纜橋上月21日起火，並導致元朗、天水圍及屯門大規模停電，中電向政府提交進一步報告，指聯同多個政府部門包括警方、消防、政府化驗所等到現場視察及搜證，多項化驗和分析結果未完備前，未能確定事故起火的成因。

不過，報告指出，中華電力供電予元朗、天水圍及屯門一帶的供電系統並無已知的運作事故或故障情況，電纜負荷亦低於其設計的上限，未有超載情況。

報告就起火成因確立，中電與警方、消防處、政府化驗所及其他政府部門的商討，均同意目前並無明顯迹象顯示今次起火事故是由不正當行為所引起； 電力保護裝置按其設計功能即時啟動，瞬間隔離損毀的供電線路，保護系統的運作正常，故不視為引致今次事故的成因；以及縱然事故當日天氣炎熱，但天氣這環境因素不被視為促成今次事故的成因。

中電指，發生起火事故的電纜橋於1992年啟用，其設計符合相關法定要求。除肇事電纜橋外，中華電力供電範圍內共有4條電纜橋。事故發生後，中華電力已即時審視這4條電纜橋，確認其運作正常。

為釋除公眾疑慮，中華電力已採取一系列額外的緩減風險措施，除即時檢視各電纜橋及內部設備的狀況外，還加強巡視及檢查，以及會為電纜橋加強保安和加裝防火裝置。

另外，中電指，當晚約有17.5萬戶受影響，形容事故非常罕見，再次向受影響客戶表示歉意，會適時交代調查結果。

機電署晚上8時接報告敦促中電採取改善措施

政府發言人表示，今日(6日)下午約8時收到中電向機電工程署署長提交的詳細報告。根據中電的詳細報告，現階段沒有任何證據顯示有人為破壞，事故或涉及電力裝置故障，中電正循這方向作深入調查。政府現正審視報告內容及技術性資料，並會在有需要時要求中電澄清及提供進一步資料。政府並敦促中電採取改善措施，以防同類事故再次發生。