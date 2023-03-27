中電：為15萬家庭提供燃料費回扣 3月30日起可申請

蔣東強表示，4月燃料調整費將是每度電63.5仙，較今個月有輕微上調，但未來3個月會提供燃料費特別回扣，令收費維持每度電62.8仙的水平。他指，今年繼續維持基本電價每度電93.7仙，是連續3年凍價，會繼續採購價格具競爭力燃料、開拓燃料來源，以減低燃料成本。他指，國際燃料價格最近從高位回落，走勢有穩定跡象，近幾星期煤價亦明顯下跌，若國際燃料價格繼續維持較低水平，相信燃料調整費短期內會向下調整。

立法會環境事務委員今日開會討論兩電燃料調整費。中電總裁蔣東強表示，中電會透過社區節能基金，為10萬個合資格家庭提供600元燃料費資助，對5萬個劏房戶的資助將由原本的800元進一步加至1,000元，3月30日開始接受申請。

中電在會上表示，近幾星期煤價亦有明顯下跌，如果國際燃料價格繼續維持較低水平，中電的燃料調整費在短期內可以向下調整。

港燈： 預計燃料調整費於年中起回落

港燈日前公布調高4月的燃料調整費，4月1日起每度電由86.4仙上調至90.6仙，加幅4.9%，以2021年每戶平均每月用電量達411度電計算，港燈家庭用戶4月的電費約為723.7元，較3月706.43元增加約17元，加幅2.4%。港燈董事總經理尹志田說根據計算機制，燃料調整費需要數個月時間才能反映國際燃料價格變動，數據滯後情況在燃料價格上升或下跌時都會出現，預計港燈燃料調整費於年中起回落，燃料調整費計算會有6至8個月滯後。