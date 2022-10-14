中電 X 宏安地產 青衣「薈藍」 引入全電家居 推低碳綠適生活

全球暖化引起的極端氣候問題日趨明顯，應對氣候變化刻不容緩。致力於2050年前實踐淨零發電的中電，與同樣注重環保的宏安地產一拍即合，於宏安旗下全新精品住宅「薈藍The met. Azure」引入「全電家居」新概念，共同宣揚減碳，薈藍的節能低碳設施，讓住戶可體驗真正環保生活的同時，一起支持香港於2050年前實現碳中和目標。

中華電力企業客戶成功及銷售總監盧志華博士指出，中電一直支持節能環保，實踐能源轉型，包括逐步淘汰燃煤發電、採納多元化的燃料組合、發展本地可再生能源、研究發展綠色氫能等新科技、推動電動化，和加強區域合作引入新零碳能源，冀能實現長遠減碳目標，協助香港於2050年前實踐碳中和。中電亦為客戶提供不同支援，如能源審核服務、中電綠適樓宇基金和節能設備升級計劃等資助項目幫助客戶節能減碳。盧志華博士並指：「中電很高興與宏安合作，於薈藍打造全電家居，助住戶減低碳排放。他並指期待與宏安於其他項目有更多合作，於更多項目引入全電家居 ，共同邁向零碳未來」。宏安地產執行董事程德韻(Teresa)則指薈藍於設計上以「全電家居」作為發展藍本，引入現代科技產品，務求創造以現代科技，集環保、便捷及健康於一身的理想綠色居所。 全電家居有助減碳 節能又慳錢 宏安地產於薈藍引入「全電家居」概念，無論住宅單位內及公眾地方，都融入了一系列節能設計和智能化設備，讓住戶減低碳排放，實踐綠色生活。薈藍所有單位均選用頂級家電，除了抽油煙機、洗衣乾衣機、電熱水爐和雪櫃等外，於廚房更採用蒸焗爐和電磁爐，住戶於開放式廚房使用電磁爐煮食時，室內溫度不會提升，住戶可減少使用冷氣，加上電能煮食的燃料費較明火煮食低，減碳又環保。

中電亦將於薈藍安裝「智能電錶」，可協助住戶及屋苑監察用電情況，用戶隨時可透過手機應用程式，得知單位耗電量，從而可配合單位及屋苑的智能設備，以減少用電，慳電之餘又環保。為進一步達到節能減碳效果，單位的窗戶均採用高效能雙層中空輻射鍍膜玻璃(IGU)，有效隔熱及減低紫外線輻射入屋，加上配備具體感智慧控溫技術及獲一級能源標籤的冷氣，可降低不必要耗電，節能又慳錢。

新一代智能設施 住戶更方便 至於在屋苑的公共空間，薈藍亦配備新一代全電智能設備，包括讓住戶安全出入的Smart Pass，利用二維碼系統進出屋苑、無接觸開門及按升降機樓層，以及智能信箱等。此外，所有單位都配備智能門鎖及無線快速充電器。而在停車場則配備智能車輛識別系統和免觸式車輛出入系統，所有車位均配備電動車充電位，住戶可安心改用電動車代替傳統汽油車，完全無需擔心充電問題，進一步支持香港的碳中和目標。 於會所及公共空間，還引入了自動感應開關智能燈具、太陽能蓄電照明系統和自動灑水系統等，有助節能及善用水資源。薈藍由內到外採用的各項智能化技術，支持香港於2050年前實現碳中和的目標。 改善空氣質素 保障住戶健康 在環保減碳的同時，項目亦致力為住戶打造健康生活空間，特別於地面大堂及會所設有由香港科技大學研發及專利的NCCO氧聚解空氣淨化系統，於垃圾房則配備生化氧過濾系統，而在停車場亦設有智能通風系統，令空氣質素大幅提升。