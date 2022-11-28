中風年輕化 天氣轉冷要留神 緊記「談笑用兵」把握治療時機 醫管局：公院全設救命「溶血針」

本港八成急性中風個案都屬於缺血性中風，因血栓形成阻止血液供應。醫管局表示，病人如能愈早到就近公立醫院急症室，接受靜脈溶栓治療(溶血針)，治療效果便愈好，又提醒並非「龍頭醫院」才有「溶血針」。近年中風病人有年輕化趨勢，加上入冬後中風入院個案趨增，局方提醒市民「談笑用兵」，出現懷疑中風徵狀後盡早得到合適治療，有助提高復原機會。
今年53歲的邵先生，兩年前8月在家如廁時，突感到呆滯、臉部發熱和失平衡等，其後更乏力癱坐地上。家人隨後欲把他扶到大廳休息一會和觀察，他最初亦以為自己中暑，但想起兩日前剛巧看過的醫療電視節目，認為自己徵狀類似，故強硬要求家人召喚救護車，其後更惡化至雙眼睜不開、左邊身乏力等。他當時有意識救護員登門拯救，再回復意識已是5小時後在醫院病房。
邵先生指，當日他入院後被診斷為缺血性中風，獲告知醫護人員為他注射「溶血針」10分鐘後「已經好返晒」，留院觀察約3、4日後已可出院。他表示，事前未曾聽聞「溶血針」治療，康復後擔抬、記憶和駕駛等能力如常、未受影響，唯一後遺症僅左手拇指和食指有麻痹，現時需要定期回明愛醫院覆診。
誤以為「龍頭醫院」才有「溶血針」
明愛醫院顧問護師(中風科)江珠莉憶述，有一名50餘歲的中風康復病人事後向她分享，指中風當日在家中召喚救護車，在獲悉自己會被送往明愛醫院急症室時，因誤以為只有各聯網「龍頭醫院」有「溶血針」，遂要求對方離開並擬自行前往，詎料之後連「出門口都冇力」，復再次召喚救護車，最終送往明愛醫院救治並接受靜脈溶栓治療，事後也覺得自己很幸運。醫管局數據顯示，每年均有逾一萬宗因急性中風而入院的案例，當中八成屬缺血性中風、兩成為出血性中風。中風為本港主要「致命殺手」之一，每年平均有約3,000多人死於腦血管病，佔總死亡人數約6%。北大嶼山醫院副顧問醫生(急症科)黃世恒強調，醫管局所有公立醫院均有「溶血針」，如不前往最就近急症室或延誤治療，強調在發病3小時內打「溶血針」，7人當中就有1人能恢復自我照顧能力，如延至3至4.5小時則降至14人當中僅1人。他補充，其他病人並非不能復原，但成效因人而異。江珠莉稱，病人入院後會接受電腦掃描、抽血化驗和心電圖等診斷，判斷是否適合打「溶血針」。不過，他們指「溶血針」有機會影響凝血功能、容易引發出血現象，以及血管性水腫等，強調打「溶血針」前必須由醫護團隊仔細評估。
天冷少運動增中風機會
黃世恒又稱，近年中風病人有年輕化趨勢，「以前真係超過50歲就擔心，但後來四十幾歲多，連二十幾歲都有。」近日天氣開始轉涼，據海外研究，當氣溫每下降攝氏1度，中風機會便會增加3.9%。醫管局並沒有十分全面及科學統計數據，反映冬季時中風個案升幅，但黃世恒引述急症室醫生普遍的臨床觀察，發現冬季會有較多中風入院個案，估計與市民在冬季運動意欲較低、飲食需求增加和健康注意程度減少等有關。他們建議市民記住「談笑用兵」口訣(詳見表)，在辨別到中風情況時應馬上求助及送院救治，有懷疑時亦不應猶豫。