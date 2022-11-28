中風年輕化 天氣轉冷要留神 緊記「談笑用兵」把握治療時機 醫管局：公院全設救命「溶血針」

本港八成急性中風個案都屬於缺血性中風，因血栓形成阻止血液供應。醫管局表示，病人如能愈早到就近公立醫院急症室，接受靜脈溶栓治療(溶血針)，治療效果便愈好，又提醒並非「龍頭醫院」才有「溶血針」。近年中風病人有年輕化趨勢，加上入冬後中風入院個案趨增，局方提醒市民「談笑用兵」，出現懷疑中風徵狀後盡早得到合適治療，有助提高復原機會。

今年53歲的邵先生，兩年前8月在家如廁時，突感到呆滯、臉部發熱和失平衡等，其後更乏力癱坐地上。家人隨後欲把他扶到大廳休息一會和觀察，他最初亦以為自己中暑，但想起兩日前剛巧看過的醫療電視節目，認為自己徵狀類似，故強硬要求家人召喚救護車，其後更惡化至雙眼睜不開、左邊身乏力等。他當時有意識救護員登門拯救，再回復意識已是5小時後在醫院病房。

邵先生指，當日他入院後被診斷為缺血性中風，獲告知醫護人員為他注射「溶血針」10分鐘後「已經好返晒」，留院觀察約3、4日後已可出院。他表示，事前未曾聽聞「溶血針」治療，康復後擔抬、記憶和駕駛等能力如常、未受影響，唯一後遺症僅左手拇指和食指有麻痹，現時需要定期回明愛醫院覆診。