串謀煽動勾結外國勢力罪成 黎智英3項控罪成立 下月12日求情

壹傳媒創辦人黎智英，涉嫌利用其創辦的《蘋果日報》鼓吹市民上街「抗爭」和爭取外國制裁；同時透過「重光團隊」勾結外國勢力，進行國際遊說，爭取外國制裁中國及香港政府和官員，被控兩項「串謀勾結外國或者境外勢力罪」，以及一項「串謀發布煽動刊物罪」。案件自2023年12月開審，歷時156天審訊，昨在西九龍法庭裁決。法庭裁定，黎智英的3項控罪罪名成立；同案中《蘋果日報》的3間公司亦被控一項「串謀發布煽動刊物罪」和一項「串謀勾結外國勢力罪」，兩項罪名同樣成立。案件押後至下月12日求情，料需時4日，擇日判刑。黎智英聽畢裁決後神情平靜。此案是《香港國安法》實施後，首宗涉及勾結外國勢力的審訊案件，罪成者最高刑罰是終身監禁。

案件由3名高院國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。裁決判詞長達855頁，法官杜麗冰讀出其中6頁。判辭指，每一名控方證人均被深入盤問，而無損其可信性，裁定他們均為誠實可靠的證人；而黎智英作證時多處自相矛盾、前後不一、閃爍其詞，不足以為信，法庭拒絕接納其證供。 杜麗冰在庭上讀出裁決時指，利用《蘋果日報》作為平台，蓄意串謀發布煽動刊物，有關刊物對中國和香港特區的國家安全構成威脅和損害；又指黎智英破壞中共政權的意圖從未動搖，即使在國安法生效後，他仍然堅持以較隱晦及收斂方式進行，由其Live Chat和Twitter等均能反映。法官又引述《蘋果日報》前社長張劍虹的證供，指他當時探望正在還柙的黎時，黎指示他繼續如常經營《蘋果日報》，反映他在《國安法》生效前後，唯一意圖是要尋求中共倒台，縱然最終代價是要犧牲中國和香港人民的利益。

Mark Simon穿線 安排黎與美官員見面 法庭又指，黎智英曾在2019年與時任美國副總統彭斯和時任美國國務卿蓬佩奧等高官會面，就《逃犯條例》修訂一事，請求美方制裁香港；又指黎智英的助手Mark Simon為「神秘人物」，人脈網絡廣闊，致力在背後為黎智英辦事，包括安排黎智英與美國官員的會面。此外，法庭指，在《國安法》頒布實施前，黎智英、Mark Simon、李宇軒、陳梓華和劉祖廸等人存在協議，會進行「國際遊説」，爭取對方支持香港抗爭運動，亦有意把請求對方制裁的行動納入其活動中。 法庭認為，涉案文章客觀上具煽動性，黎智英有意識地利用《蘋果日報》及其影響力，持續地活動，削弱中央政府和特區政府的合法性和權威。而《國安法》實施前，黎智英公開請求外國制裁；實施後則含蓄和隱晦地推行相關活動。法庭確信黎智英是三項串謀控罪的主謀，同時信納控方已毫無合理疑點證明所有控罪成立，裁定所有被告罪名成立。

李家超：黎行為可恥歹毒 裁決彰顯法律正義 行政長官李家超歡迎法庭的定罪判決，又說裁決彰顯法律正義，維護了香港核心價值。他指，黎智英利用《蘋果日報》勾結外國或境外勢力危害國家安全，損害國家根本利益及香港市民福耻，其行可恥、其心歹毒。他表示，特區政府會堅決打擊危害國家安全的行為和活動，堅定履行維護國家安全責任。 保安局長鄧炳強指，黎無恥地充當美國、西方代理人，乞求外部勢力制裁特區和國家，配合美西方插手香港事務，令本港經濟停頓；又批評黎及其團伙，多年以《蘋果日報》作為平台散播假消息，並為反中亂港分子提供資金，引發2019年黑暴。他又指，目前國安舉報熱線收到逾100萬個舉報及情報訊息，反映市民積極提供資料及舉報。鄧炳強又強調，今次判決與新聞自由完全無關。 警務處國家安全處總警司李桂華指，黎智英危害國家安全的罪行罄竹難書，證據確鑿，是整個亂局的推手、難辭其咎；對年輕人而言，黎只當作是一個畫面，助其完成反政府目的。他又指外界不時炒作黎智英健康很差，澄清是假消息，形容是心懷不軌的行動，欲中傷制度。

黎智英已還柙逾1800天 本案是首宗《香港國安法》勾結外國勢力罪的審訊，根據《國安法》，相關控罪罪成者，最高可判終身監禁。4名被告依次為黎智英(78歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。黎智英與3間公司被控「串謀發布煽動刊物」和「串謀勾結外國或者境外勢力罪」兩項罪名；黎另被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力罪」，涉與「重光團隊」相關。黎智英至今已還柙逾1,800天。 本案自2023年12月開審，多名時任《蘋果日報》高層以從犯證人身份作供；期間黎智英親自作供，控辯歷時156日。至2024年6月11日，控方正式完成舉證，裁定所有控罪表證成立。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻在離開法庭時被問到會否上訴時表示，會先研究判詞。黎智英的妻子李韻琴和幼子黎順恩均有到庭旁聽。美國、英國、歐盟等多國領事館代表亦有到庭旁聽。