串謀製炸彈圖襲警署 32歲男負責統籌囚12年 另兩漢監禁逾8載

3名男子在2019年反修例風波期間，串謀製造遙控炸彈，計劃放置在示威路障或拋入警署，被控串謀爆炸罪，昨高等法院判刑，其中屬統籌角色的32歲被告關嘉耀被判監12年，其餘2人分別判囚8年4個月及8年7個月。法官指，3名被告是經深思熟慮犯案，指被告打算將炸彈放置到示威路障或拋入警署，可能殃及市民，行為非常邪惡，必須嚴懲。

3名被告為兼職廚師關嘉耀(32歲)、學校實驗室助理徐天樂(32歲)及電器技工何健忠(45歲)。被控2019年11月至12月計劃製造土製炸彈，放置到示威路障或拋入警署。並於2019年底在屯門一處石崖用土製遙距引爆裝置試爆時失敗，警方將他們拘捕。