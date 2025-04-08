串謀讓囚犯管有手機及香煙　懲教人員及囚犯分囚18及24個月

兩名懲教助理縱容一名囚犯在塘福懲教所管有及使用手提電話，並為囚犯將未經授權香煙帶進監獄，兩人連同另外兩名涉案釋囚，被控串謀觸犯公職人員行為不當等罪。其中兩人認罪判囚，餘下三名被告經審訊後被裁定罪成，47歲一級懲教助理被判監禁18個月，32歲囚犯主腦監禁24個月，協助傳訊的釋囚則判囚9個月。
法官斥責被告蔑視監獄制度
區域法院法官判刑時斥責被告蔑視監獄制度，並反駁辯方求情，指47歲一級懲教助理因本案離婚乃自作自受，被告無法稱得上老年，未來即使要面對紀律聆訊，也只因其犯案時權衡風險後無法得逞，案中也沒有無理延誤。案發後，被告指示他人破壞涉案電子產品，毀屍滅跡，毫無悔意，以18個月為量刑起點，毫無悔意故不作扣減。
法官又指，32歲囚犯劉燕俊干犯販毒案判囚14年，服刑期間在獄內干犯本案，串謀瀆職案情嚴重，影響公眾對整個監獄制度的信心，被告更不止參與一個串謀，而是參與兩個串謀計劃，又指示其他被告行事，可見劉燕俊才是計劃主腦，兩項串謀瀆職罪各以18個月監禁為量刑起點，其中6個月分期執行，共囚24個月。
法官最後指，40歲釋囚張銳明協助傳訊，不只是次要角色，刑滿後4個月設立通訊群組，協助整個串謀推行，又保管涉案5000元，帶備香煙到監獄，指示李浩維傳遞，判處監禁9個月。
同案其餘兩名被告李浩維及林翰祺，早前承認一項串謀他人觸犯公職人員行為不當罪，分別被判囚7個月及6個月。
原文刊登於 香港電台