主動篩查有氣喘等住院病人 伊院盼早介入早治療心臟衰竭

今年51歲的周女士，去年因持續出現氣喘、腳腫等病徵，到伊利沙伯醫院急症室求醫。院方團隊察覺到周女士有氣喘和其他高危因素，遂主動為她進行「NT-proBNP」抽血檢驗，結果發現她有潛在心臟衰竭風險，心臟功能只剩餘約30%，較正常人的60%至70%低，心臟功能評級為第三級。周女士憶述，事發前她經常失眠和嘔黃膽水，起初並不知道自己心臟有事，「聽到得返30%嗰時唔知可以點，淨係想喊。」

本港每年約有2萬名病人因心臟衰竭住院，但發病初期或情況輕微者並不會有明顯病徵。伊利沙伯醫院為「早發現、早治療」病患，去年開始主動為有氣喘和高危因素的內科住院病人，多行一步抽血檢驗，倘發現有關指數顯示有潛在心臟衰竭風險，便會介入治療和跟進。有受惠病人慶幸可預先得知患病，治療後心臟功能已有改善。

留院期間一併接受心衰竭治療

院方團隊相信，周女士因心臟二尖瓣倒流導致心臟衰竭，留院期間一併接受心臟衰竭的治療，最終留醫一個多月後出院。院方其後轉介她到「心臟衰竭跨專科診所」繼續接受護理和復康治療，包括提供熱線解答康復者疑難，以及提供起搏器監察病人情況，並主動致電跟進。

周女士表示，起初在家怕暈倒「郁兩步都唔敢」、「有唔妥跡象都會打熱線」，幸一直獲診所護士指導和接受復康治療，令她重拾中心外出行路和接女兒放學。她並形容今次屬不幸中之大幸，「醫院俾咗好大信心，如果唔係只有死路一條」，又稱因心臟功能回升至40%而有信心繼續治療。

本港平均每100人便有2至3人患有心臟衰竭，每年約2萬人因而住院，平均需留醫5至6日。伊院去年10月開始，主動為入住內科病房並有氣喘和糖尿病、高血壓等高危因素的病人，主動抽血檢驗有否心臟衰竭潛在風險，首5個月成功從2,000名病人當中篩查出逾300名年齡介乎28至92歲的患者。

新安排助減住院日數善用病床

情況輕微的心臟衰竭患者，並不會有明顯的病徵。伊院內科心臟科主管李耿淵稱，計劃有助及早找出潛在病人，從而及早介入治療和護理，既能減低病人死亡率或再發病率，亦可避免病人再次入院、縮短使用床位日數。他說，如病人及早察覺患有心臟衰竭，有機會毋須做手術或使用具副作用的治療儀器，而病情日後變差亦有機會「想幫都幫唔到」。

病人出院後會由跨專科診所接手，在情況穩定後會轉介由專科直接跟進，毋須重新輪候。