主持將藍隧道通車儀式　李家超：項目提升市民幸福感

將軍澳藍田隧道(將藍隧道)及將軍澳跨灣連接路，將於明日早上8時開通。行政長官李家超今早(10日)主持通車儀式，並登上巴士，沿隧道前往將軍澳出口，在跨灣大橋步行參觀。他致辭時指，兩個基建項目的落成和開通，可以提升市民的幸福感。

指 將軍澳市民可早些回家陪家人

李家超表示，新隧道和跨灣連接路免費使用，市民繁忙時間往來日出康城和觀塘市中心，最多可節省20分鐘，住在將軍澳的市民或者可以遲些出門，又可以早些回到家中，有多些時間陪家人，而且兩個項目會成為將軍澳隧道替代路線，政府亦會豁免將軍澳隧道收費。他形容項目是便民利民，認為兩個基建項目的落成和開通，在提升市民幸福感的同時，亦推動香港發展。

批 「黑暴」疫情影響工程供應鏈運作

李家超續指，「黑暴」和新冠疫情影響工程供應鏈運作，將藍隧道因為疫情兩度停工，影響施工進度，但工程團隊齊心合力，靈活調整工序後克服挑戰，完成兩項重要基建項目。他又指，政府會以基建先行和創造容量規劃方式，推動運輸基建項目，本月初已就會興建3條新主要幹道和3條策略鐵路的建議展開諮詢，期望明年底前整合香港主要運輸基建發展籃圖。

另外，李家超亦在社交平台發文，亦談及今日主持將藍隧道通車儀式一事。

將軍澳隧道同日午夜起豁免收費，政府會在今晚10時起，分階段封閉將軍澳隧道收費廣場行車線，進行過渡至豁免收費的改裝工程。