乖巧寶寶｜區議會研究提振地區經濟　擬於將軍澳海濱公園為內地動漫立像

新一屆區議員就職，民政事務總署向各區額外撥款100萬元，以支持各區設置「打卡」地標或舉辦活動。當中，西貢區議會計劃於將軍澳海濱公園設內地動漫「乖巧寶寶」立像。
西貢區議會建議設立「打卡」地標，包括「 乖巧寶寶 」立像。文件中解釋，「乖巧寶寶」是內地著名動漫主角，形象幽默可愛，以「打工仔」身份在職場上乘風破浪，展示樂觀向上、笑對困難的精神。因此西貢民政事務處計劃與內地「萌力星球」工作室合作，用「乖巧寶寶」立像，希望博市民一笑，推廣健康生活的正面信息。
其他區亦計劃設立「打卡」點，黃大仙區建議於黃大仙祠對出廣場，豎立寫上「黃大仙」字樣的拱門裝置，地下鋪上地區特色地畫。荃灣區打算於大河道行人天橋，設置由荃灣人照片拼成的「我愛荃灣」馬賽克照片板。
多區計劃舉辦節慶活動
節慶活動方面，西貢區提出要響應「日夜都繽紛」的主題，計劃在5月天后誕廟會期間設置超過70個攤檔，由下午1時至晚上10時舉行，推出具西貢漁村風味或富藝術文化的特色手信，亦會提供限定貨品或堂食折扣優惠。東區打算於5月譚公誕期間，在周末黃昏舉辦「夜飛龍」表演，並邀請商戶提供飲食消費優惠。荃灣、沙田、黃大仙和北區計劃舉行元宵燈會市集，荃灣計劃於沙咀道遊樂場舉行元宵市集嘉年華，佈置花燈並邀請100個區內商戶，設攤位售賣乾濕貨、熟食等。北區的元宵市集就在沙頭角舉行，會派發客家賀年小食，有陸上龍舟、魚燈舞等的傳統文化表演。