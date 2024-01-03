乖巧寶寶｜區議會研究提振地區經濟　擬於將軍澳海濱公園為內地動漫立像

新一屆區議員就職，民政事務總署向各區額外撥款100萬元，以支持各區設置「打卡」地標或舉辦活動。當中，西貢區議會計劃於將軍澳海濱公園設內地動漫「乖巧寶寶」立像。

西貢區議會建議設立「打卡」地標，包括「 乖巧寶寶 」立像。文件中解釋，「乖巧寶寶」是內地著名動漫主角，形象幽默可愛，以「打工仔」身份在職場上乘風破浪，展示樂觀向上、笑對困難的精神。因此西貢民政事務處計劃與內地「萌力星球」工作室合作，用「乖巧寶寶」立像，希望博市民一笑，推廣健康生活的正面信息。