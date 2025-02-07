乘客大聲傾偈極滋擾　九巴車長停車開咪怒罵「繼續講啦！我大把時間」(有片)

巴士是公眾空間，大家應遵守公共禮儀不要騷擾他人，可是常見乘客在車廂開大聲音睇手機，此外也會遇乘客把車廂當「自己屋企」般高談闊論，對車長及其他乘客造成滋擾。社交平台流傳影片，可見屯門公路一架九巴車長疑不滿有乘客講電話聲浪太大，把車停泊路邊，開廣播怒罵「繼續講啦！唔緊要㗎！我大把時間」。

社交平台公布的54秒影片可見，拍片者於下層座位拍攝，當時該架九巴已停在路邊，屏幕顯示下站為屯門公路轉車站，男車長於駕駛座從倒後鏡望向後方，開廣播大罵「繼續講啦！繼續大聲傾偈唔緊要㗎！你哋啲電話呀，後面講野大大聲，好似開戲院咁...繼續講啦！唔緊要架！阻住你地之嘛，我大把時間。」此時下層乘客「你眼幫我眼」及竊竊私語，尋找車長怒斥的「目標」。及後車廂未有人回應，車長再罵「頭先我講咗一次廣播...你應該醒水啦下嘛」，及後他終「下氣」繼續開車。有同車網民留言指，「事源是個乘客喺鳴琴上車已經好大聲講嘢，所以車長先迫於無奈停低，冇人想知道佢間蛋糕店生意好唔好囉」。

網民大多支持車長 噪音分心危及全車安全

社交平台有網民支持車長的行為，認為滋擾駕駛的行為已可停車，「做得好」、「希望全港九新界既車長都要咁做」、「呢啲噪音會令到司機分心，危及到全車乘客安全」、「等你慢慢講完先開車」、「做咩即刻收哂聲架。勇敢D同司機大佬講自己有講電話既自由呀嘛」、 「有啲人唔當眾出醜係唔識停」、「都要車長唔怕被投訴，唔怕被報復先做得出，通常都係隻眼開隻眼閉」、「真係好唔想搭車時喺車廂聽到人地大聲分享家事國事天下事」、「好多人好冇公德，冇家教，大大聲上車講到落車，有時仲夾雜著下流粗口，迫全車人睇佢出醜，簡直精神謀殺！車長做得好！！！」、「試過有司機停埋一邊話，受噪音影響精神狀態不佳，決定為咗安全停駛」。惟亦有人批評車長語氣「乘客是有問題，但司機情緒上都有D問題」。

另有網民訴苦，「有次又係，全車都知道佢約了3月4日去覆診！我理得你幾時覆診！我唔想知你D野」、「曾經試過用支咪叫樓上乘客唔好食涼瓜排骨飯，車長話樓上第一排嘅乘客，你個涼瓜排骨飯好香，但請唔好喺車廂飲食」。

《公共巴士服務規例》13A列明，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力；任何人無合理辯解而違反有關條文，即屬犯罪，可處罰款3,000港元及監禁6個月。