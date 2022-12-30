乘客7天內不曾到內地可多用3個機場 航空公司1月飛日航班再有變動

日本收緊本港航班入境僅限經4個指定機場，昨再有新變化，日本政府要求，若航空公司確定機上並無過去7天曾逗留中國內地旅客，可載客入境札幌新千歲、九州福岡、沖繩那霸機場。因應數日間不同消息，國泰航空昨公布周五起取消往名古屋及福岡航班，往札幌班次減至每周5班。香港航空前日取消每日一班往沖繩航班，今起恢復每日一班、往札幌航班元旦起有限度服務。港府繼續要求日方撤回限制，並爭取盡量收窄影響範圍，稱日方反應正面。

日本當局昨調整航班入境限令，今起航空公司確定本港飛日本機上乘客過去7天未曾逗留過中國內地，可繼續使用那霸、福岡、北海道新千歲3個機場。國泰航空昨就日方限制公布航班詳細安排，指知悉有條件繼續營運7個機場航班，惟航空公司只能維持本月23至29日運作航班數目作基數(即每周營運合共65班航班)，不能額外加班，因應安排，今日取消所有往名古屋和福岡航班直至另行通知；今起至下月8日返港航班不受影響，國泰會安排不載客航班抵日協助乘客返港。至於1月9日之後亦會減少日本返香港的航班，國泰將安排受影響乘客搭其他航班，往來名古屋乘客將安排改乘大阪航班。因正值旅遊旺季，其他航班滿座，將為往來福岡受影響顧客作全額退款。受影響乘客數天內會收到更改航班詳情的電郵；透過國泰航空預訂往來福岡機票的顧客，可直接透過電郵的連結辧理退款。如顧客透過第三方預訂航班，須直接聯絡相關旅行代理跟進。

香港航空保留往沖繩航班

國泰同系香港快運(HK Express)公布，新令下每周只能營運合共60班機，故明年1月香港往日本班機合共減少41班，由1月14日起減少航班。香港航空原定取消每日一班前往北海道和沖繩的航班，因應最新指令，往沖繩航班恢復，香港往札幌元旦起限周三、五及日運作。相關航空公司亦要求，今起前往那霸、福岡、北海道新千歲3個機場旅客須簽署聲明確認出發前7天未曾逗留中國內地。

大灣區航空原定1月12日開辦往東京成田航線，昨表示正積極與日本政府方面聯繫及跟進，將有關限制對其航班及已訂票乘客的影響減至最低。如有進一步消息，會盡快公布。

特區政府表示，有關限制針對香港出發的航班，並不合理，已經向日本當局要求取消所有限制，並提醒本地航空公司盡快交代最新安排。運輸及物流局長林世雄昨早在電台節目中指，爭取日方撤回決定和盡量收窄影響範圍，稱感到對方反應正面。就對目前在日港人影響，他指仍可經其他機場返港，相信航空公司可處理。他又說，日方指決定基於防疫考慮，不揣測其他原因，並知悉其他地區也要求來自內地、本港和澳門旅客出發前須檢測，只有日本限制本港航班，不評論其他地區防疫措施，但全球正逐步復常，希望航空交通也跟隨。

日方周二(27日)公布內地、本港和澳門出發直航機只准使用成田、羽田、關西和名古屋4個機場，且不可增加班次，過去7天曾逗留中國旅客入境須接受檢測。