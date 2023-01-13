乘高鐵過關毋須預約 變相日增1萬配額

營運不足一年半便暫停服務近3年的高鐵香港段，周日終恢復提供短途列車服務，成為首階段通關下第八個開放的管制站。恢復運作初期，高鐵每日往返西九龍站共發售1萬張車票，政府指有關人數不會計入現有的每日約12萬個過關配額。即將復辦的路線均為往返廣東省的短途列車，並視乎運作情況考慮恢復中、長途列車服務。港鐵提醒，乘客需要全程佩戴口罩，並不可攜帶含酒精的消毒劑、消毒噴霧和酒精搓手液等登車。 攝：陳奕釗

高鐵恢復服務初期，會提供由香港西九龍站往返福田、深圳北、廣州南和廣州東的列車服務，視乎終點站停靠包括光明城、虎門、慶盛、東莞南和東莞站。至於往返武漢、北京、南昌等地的長途列車服務，暫時仍未提供。運輸及物流局長林世雄昨表示，現未有恢復長途車服務的時間表，政府會視乎運作情況和旅客需要，與內地相關部門商討何時陸續復辦。

每日高鐵南下和北上的班次，各發售5,000張車票。林世雄稱，有關通關名額是額外新增的，市民只需持票便可過關，毋須上網預約。換言之，連同現時每日來回約12萬個通關配額及毋須預約人士，周日起每日實際或可多於13萬人往返本港和內地。

不能攜帶含酒精消毒劑或噴霧登車

旅客過關前雖然毋須預約，但入閘時仍須持有48小時內核酸檢測陰性報告，並要按內地要求填寫電子健康申報表。港鐵總經理—市務及客戶體驗梁靜雯提醒，市民不能攜帶含酒精的消毒劑或噴霧登車，包括酒精搓手液，建議改用消毒濕紙巾。

