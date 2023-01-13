乘高鐵過關毋須預約 變相日增1萬配額

營運不足一年半便暫停服務近3年的高鐵香港段，周日終恢復提供短途列車服務，成為首階段通關下第八個開放的管制站。恢復運作初期，高鐵每日往返西九龍站共發售1萬張車票，政府指有關人數不會計入現有的每日約12萬個過關配額。即將復辦的路線均為往返廣東省的短途列車，並視乎運作情況考慮恢復中、長途列車服務。港鐵提醒，乘客需要全程佩戴口罩，並不可攜帶含酒精的消毒劑、消毒噴霧和酒精搓手液等登車。 攝：陳奕釗
高鐵恢復服務初期，會提供由香港西九龍站往返福田、深圳北、廣州南和廣州東的列車服務，視乎終點站停靠包括光明城、虎門、慶盛、東莞南和東莞站。至於往返武漢、北京、南昌等地的長途列車服務，暫時仍未提供。運輸及物流局長林世雄昨表示，現未有恢復長途車服務的時間表，政府會視乎運作情況和旅客需要，與內地相關部門商討何時陸續復辦。
每日高鐵南下和北上的班次，各發售5,000張車票。林世雄稱，有關通關名額是額外新增的，市民只需持票便可過關，毋須上網預約。換言之，連同現時每日來回約12萬個通關配額及毋須預約人士，周日起每日實際或可多於13萬人往返本港和內地。
不能攜帶含酒精消毒劑或噴霧登車
旅客過關前雖然毋須預約，但入閘時仍須持有48小時內核酸檢測陰性報告，並要按內地要求填寫電子健康申報表。港鐵總經理—市務及客戶體驗梁靜雯提醒，市民不能攜帶含酒精的消毒劑或噴霧登車，包括酒精搓手液，建議改用消毒濕紙巾。
城際直通車短期內不會恢復
港鐵「封關」前營運的城際直通車，當中的廣九直通車來往香港至廣州東，與高鐵周日起新增的路線目的地一樣。港鐵客運服務總監楊美珍表示，新路線對以往乘直通車去廣州東的乘客「已經係一個非常方便嘅選擇」，在考慮需求和資源運用後，短期內未有計劃恢復直通車。翻查資料，時任特首林鄭月娥2019年曾稱，城際直通車在高鐵通車後，客量明顯減少約30%。時任運輸及房屋局長陳帆去年指，政府和港鐵會在跨境鐵路恢復後，繼續觀察乘客出行模式及城際直通車客量變化。
料港旅社最快下月中推高鐵旅行團
在高鐵暫停服務前，兩地的旅行社均有推出高鐵旅行團，不過旅遊業議會總幹事楊淑芬向本報稱，內地現時仍禁止旅行社經營出入境團，加上本港旅遊業界需時準備籌辦旅行團，故今個月不會有高鐵團出發，個人估計本港旅行社下月中才有望推出。她又稱，旅遊業界普遍歡迎高鐵改用電子車票，「一過關就所有嘢檢查晒，唔使檢查咁多嘢。」
旅遊界立法會議員姚柏良認為，現行高鐵配額足夠，但建議本港和內地當局在通車一周後重新檢視每日限額，甚至在農曆新年前放寬。油尖旺區議員何富榮向本報稱，高鐵站附近有中九龍幹線工程的臨時交通改道措施，憂慮高鐵恢復後，到訪的駕駛者因不熟悉改道措施引致混亂。西九文化區和M+博物館等，都是吸引內地旅客的景點。他指，唯一連接的博物館道未通關前已十分擠塞，料道路容量日後將受到進一步考驗。