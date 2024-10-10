乙型肝炎潛伏者眾　專家呼籲政府分階段落實普及乙肝篩查

肝臟疾病關注組今日舉行記者會，建議分階段為1986年前出生的香港市民實施普及乙型肝炎篩查，並建議可分3個階段實施（即40至49歲、50至59歲、60歲或以上市民），為未曾接種乙型肝炎疫苗的香港市民進行至少一次乙肝篩查，並為乙肝患者定期進行肝癌風險評估監測、提供適當治療方案。

本港的乙型肝炎潛伏者眾多，衞生署估計現時有約41萬名乙肝病毒帶菌者，近40%患者對自身病情並不知情。肝臟疾病關注組呼籲政府分階段實施普及乙肝篩查、運用公私營協作模式加強乙型肝炎和肝癌監測管理、深化肝臟疾病宣傳導教育策略、強化社區聯繫等。

60歲的肝癌康復者陳先生過往無肝病病史，4年前因意外受傷入院，經甲胎蛋白（AFP）及電腦斷層掃描（CT）檢查後確診為乙型肝炎帶菌者，併發肝硬化及肝癌。確診3個月後因病情惡化需進行肝臟移植手術，幸而經治療後目前情況趨於穩定，需服用藥物並定期監測肝癌指數以防復發。他表示不少病友目前在監測肝癌指標上面臨困難，例如公立醫院肝臟超音波檢查（US）等候時間冗長，且單憑甲胎蛋白（AFP）血液檢測數據不足以讓醫生精確判斷病情，易延誤病情。

陳先生認為乙型肝炎等肝臟疾病症狀不易察覺，因此市民極需依賴政府的教育和配套措施。他呼籲政府應推行普及乙型肝炎篩查計劃，並為乙肝帶菌者提供後續治療及定期肝癌監測服務，以降低因病情惡化而需要器官移植的機率。

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示乙肝帶菌者大多沒有明顯病徵，但若不定期追蹤監測和及早治療，約25%個案可能惡化為肝硬化甚至肝癌，故定期檢查和監測至關重要。他同意政府需擴大乙肝篩查資助範圍。面對因擴大篩查所增加的肝臟疾病治理服務需求，林哲玄認為政府應善用「慢性疾病共同治理先導計劃」，整合基層醫療署與本地家庭醫生的網絡，並以公私營協作方式連結私營醫療機構的服務，做到「病向淺中醫」的效果，進一步提升香港肝臟疾病管理水平。