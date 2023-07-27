九十後港產設計師創時裝品牌 呈現「港仔」都市形象

韓式日系風格的服裝向來是香港時尚的指標，但有九十後港產時裝設計師卻希望設計出屬於「港仔」都市形象的個性服裝。畢業於香港知專設計學院(HKDI)的設計師王韜棋（Toki）兩年前創立時裝品牌Kowloon City Boy，主打時尚又貼地的服裝，展現「港仔」具個性的都市男孩形象。創業兩年，公司的年度營業額破七位數字，去年更勇奪「創意智優青年設計才俊獎2022」。雖然創業期間困難重重，但對時裝設計的喜愛令他一路披荊斬棘，他直言，希望誏香港男生也有適合落街、打波、「篤魚蛋」的靚衫。

創立時裝品牌主打「港仔」風格

Toki從小就喜歡時裝，明確知道長大後定會從事設計行業。中學會考後，他於HKDI修讀針織設計及發展高級文憑課程，學習時裝設計意念、針織設計、紙樣繪製，為投身行業打下基礎。Toki表示，以往覺得獨特誇張的時裝才出得廳堂，但在學期間老師的教導卻令他明白設計師不能孤芳自賞，後來實習期間也令他懂得設計也可以很貼地。

HKDI畢業後，Toki升讀本地資助大學針織設計及技術相關學士學位，畢業後於時裝貿易公司做女裝針織設計。五年間累積了紮實的經驗，也萌生了創業的念頭。他於2021年參加香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC），結果連奪優異獎及「193我最喜愛系列」獎，賽後，他將部分得獎設計進行小批量生產，預購迅速爆滿。同年創立時裝品牌Kowloon City Boy。Toki解釋，名字取自富有舊香港情懷的九龍城，以配合品牌的「港仔」時裝風格。Toki續指，Kowloon City Boy走「貼地」路線，適合日常穿著，但稍加配搭又可參加派對等隆重場合。