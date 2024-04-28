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2024-04-28 17:41:06

九展重建｜商場營運至6月30日　店舖陸續停業貼出搬遷啟示【多圖】

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九展和E-Max將營運至6月30日，今日和下月續有活動舉辦。(陳奕釗攝)

九展和E-Max將營運至6月30日，今日和下月續有活動舉辦。(陳奕釗攝)

九龍灣國際展覽中心2021年以百億易手予億京發展等財團後，早前向城規會申請重建獲批，日後預計將重建成4幢商業大廈。其商場E-Max近日已張貼結束營運通知指，九展將營運至今年6月30日，其間會如常提供服務，又感謝租戶和顧客一直以來對九展的支持和陪伴，「期望在未來以全新面貌與大家相見。」

《am730》記者今日(28日)下午到場視察，可見E-Max地下繼續有電動車展銷，活動場地就繼續有演唱會和學術比賽等進行，商場人流未見大減。不過，商場多處都已貼出結業通知，部分店舖除停業外，亦已陸續貼出最後營業日或載有新地址的搬遷啟示，通知顧客。

▼九展及商場E-Max最新情況・多相▼

九龍灣國際展貿中心和E-Max商場將營運至6月30日。(陳奕釗攝) 九展主要租戶包括電視台viuTV。(陳奕釗攝) 九龍灣國際展貿中心和E-Max商場將營運至6月30日。(陳奕釗攝) 九展和E-Max將營運至6月30日，今日和下月續有活動舉辦。(陳奕釗攝) 九展和E-Max將營運至6月30日，商舖和食肆正陸續清空。(陳奕釗攝) 九展和E-Max將營運至6月30日，商舖和食肆正陸續清空。(陳奕釗攝) 九展和E-Max將營運至6月30日，商舖和食肆正陸續清空。(陳奕釗攝) 九展主要租戶包括電視台viuTV。(陳奕釗攝) 九展和E-Max將營運至6月30日，商舖和食肆正陸續清空。(陳奕釗攝) 九展和E-Max將營運至6月30日，商舖和食肆正陸續清空。(陳奕釗攝) 九展和E-Max將營運至6月30日，商舖和食肆正陸續清空。(陳奕釗攝) 九龍灣國際展貿中心和E-Max商場將營運至6月30日。(陳奕釗攝) 九展和E-Max將營運至6月30日，商舖和食肆正陸續清空。(陳奕釗攝) 九龍灣國際展貿中心和E-Max商場將營運至6月30日。(陳奕釗攝) 九龍灣國際展貿中心和E-Max商場將營運至6月30日。(陳奕釗攝) 九展和E-Max將營運至6月30日，今日和下月續有活動舉辦。(陳奕釗攝)

政府部門屬租戶之一

據九展網站，下月場地仍會舉辦數項活動，包括「第四十四屆婚展會2024」、歌手周殷廷「WHO IS YAN TING LIVE 2024」演唱會和韓國男子組合BTOB的「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in Hong Kong」演唱會等。現時九展除有表演場地、戲院和食肆等設施，寫字樓方面較著名的租客包括電視台viuTV，政府的機電工程署、選舉事務處，以及醫管局數據實驗室均是租客之一。日前亦有網民在社交網站發帖，預告仍運作的食肆和商舖的停業日期。

1995年建成的九展，2021年被億京發展為首的財團，以約105億元向合和實業購入。城規會去年在有附帶條件下，批准九展重建成3幢地標甲級商廈，涉及可建總樓面面積約177.47萬平方呎。屋宇署其後批出的建築圖則可見，項目會發展成4幢16層高的商業物業，另設有3層基座和3層地庫，總樓面約176.78萬平方呎。

▼商場店舖清空現況▼

有網民預告九展仍運作的食肆和商舖停業日期。(FB群組「×官塘老母群組」截圖) 有網民日前分享九展內部分商舖已停業。(網上圖片) 有網民日前分享九展內部分商舖已停業。(網上圖片) 有網民日前分享九展內部分商舖已停業。(網上圖片) 有網民日前分享九展內部分商舖已停業。(網上圖片) 九龍灣國際展貿中心重建在即。(資料圖片) 九龍灣國際展貿中心重建在即。(資料圖片)

▼九展過往曾舉辦多項大型活動▼

九展過往曾舉辦多項演唱會活動，圖為女子組合Lolly Talk演唱會。(資料圖片／陳奕釗攝) 九展過往曾舉辦多項演唱會活動，圖為歌手洪嘉豪與張天賦演唱會。(資料圖片) 九展過往曾舉辦多項大型活動，圖為泰國劇集《黑幫少爺愛上我》粉絲見面會。(資料圖片／陳奕釗攝) 九展過往曾舉辦多項大型活動，圖為滙豐控股香港股東非正式會議。(資料圖片／陳奕釗攝) 九展過往曾舉辦多項大型活動，圖為敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮。(資料圖片／林俊源攝) 九展過往曾舉辦多項演唱會活動。(資料圖片／陳奕釗攝)
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