九展重建｜商場營運至6月30日　店舖陸續停業貼出搬遷啟示【多圖】

九展和E-Max將營運至6月30日，今日和下月續有活動舉辦。(陳奕釗攝)

九龍灣國際展覽中心2021年以百億易手予億京發展等財團後，早前向城規會申請重建獲批，日後預計將重建成4幢商業大廈。其商場E-Max近日已張貼結束營運通知指，九展將營運至今年6月30日，其間會如常提供服務，又感謝租戶和顧客一直以來對九展的支持和陪伴，「期望在未來以全新面貌與大家相見。」

《am730》記者今日(28日)下午到場視察，可見E-Max地下繼續有電動車展銷，活動場地就繼續有演唱會和學術比賽等進行，商場人流未見大減。不過，商場多處都已貼出結業通知，部分店舖除停業外，亦已陸續貼出最後營業日或載有新地址的搬遷啟示，通知顧客。

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