九展重建｜商場通告指6月30日結束營運　下月仍有演唱會展覽舉行

政府部門屬租戶之一

據九展網站,下月場地仍會舉辦數項活動,包括「第四十四屆婚展會2024」、歌手周殷廷「WHO IS YAN TING LIVE 2024」演唱會和韓國男子組合BTOB的「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in Hong Kong」演唱會等。現時九展除有表演場地、戲院和食肆等設施,寫字樓方面較著名的租客包括電視台viuTV,政府的機電工程署、選舉事務處,以及醫管局數據實驗室均是租客之一。日前亦有網民在社交網站發帖,預告仍運作的食肆和商舖的停業日期。