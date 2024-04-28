九展重建｜商場通告指6月30日結束營運　下月仍有演唱會展覽舉行

九龍灣國際展覽中心2021年以百億易手予億京發展等財團後，早前向城規會申請重建獲批，日後預計將重建成4幢商業大廈。有網民近日發現，其商場E-Max已張貼結束營運通知指，九展將營運至今年6月30日，其間會如常提供服務，又感謝租戶和顧客一直以來對九展的支持和陪伴，「期望在未來以全新面貌與大家相見。」 ▼九展過往曾舉辦多項大型活動▼

政府部門屬租戶之一 據九展網站，下月場地仍會舉辦數項活動，包括「第四十四屆婚展會2024」、歌手周殷廷「WHO IS YAN TING LIVE 2024」演唱會和韓國男子組合BTOB的「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in Hong Kong」演唱會等。現時九展除有表演場地、戲院和食肆等設施，寫字樓方面較著名的租客包括電視台viuTV，政府的機電工程署、選舉事務處，以及醫管局數據實驗室均是租客之一。日前亦有網民在社交網站發帖，預告仍運作的食肆和商舖的停業日期。