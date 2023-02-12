九巴再向6安老院舍捐贈「愛心巴士站牌」 助認知障礙症長者治療

舊事舊物或能刺激認知障礙症長者腦部，喚起患者的個人記憶或想像。九巴在過去兩個月先後向六間安老院舍捐贈「愛心巴士站牌」，九巴期望，巴士站牌能令認知障礙症長者回想起過去的生活片段，增加對環境的歸屬感，更有效進行訓練與治療。

九巴為六間安老院舍度身訂造巴士站牌，如香港基督教女青年會林護紀念松柏日間護理中心的巴士站牌所顯示是18號巴士路線，九巴指，巴士路線資料紙印有深水埗區主要屋邨，如海麗邨、李鄭屋邨、南昌邨、麗閣邨等，藉此有助長者進行現實環境導向。當長者候車時，職員可與長者傾談深水埗好去處或自己熟悉的社區，舒緩長者不安情緒。