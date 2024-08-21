九巴再推出學生專享月票「買二送一」優惠 平均每日15元交通費

新學年即將來臨，九巴推出新一輪月票「買二送一」學生優惠。合資格學生於9月至11月登記期內登記優惠、購買及啟用首張九巴月票，再連續購買第2和第3張月票，便可獲贈等同1張九巴月票票價的八達通增值額，計及政府公共交通費用補貼，即是平均每日約15元，就能享用1天內最多乘坐10程九巴及龍運路線，節省更多上學、放學、上補習興趣班及放假外出的交通費。

九巴再推出學生專享月票「買二送一」優惠 平均每日15元交通費

需在「club1933」登記 持有有效「學生身分」個人八達通或八達通產品的「club1933」會員，於9月1日至11月 30日期間於「club1933」優惠活動頁面登記其「學生身分」個人八達通卡或八達通產品及購買並啟用1張九巴月票，並以同1張或同1個已登記的八達通卡或八達通產品連續購買另外2張月票，方可於第3張九巴月票生效日後10個工作天至30日內，經由八達通 手機應用程式或於八達通服務站，領取相等於1張九巴月票價值的八達通增值額，相等於「買二送一」。

現時九巴月票劃一每張800元，連同「買二送一」優惠及政府公共交通費用補貼，平均每日約15元，即可於90日內每日乘搭最多10程巴士，其中包括逾450條九巴及龍運路線，以及2程B1線往返落馬洲福田口岸（K12、K14、K17、K18、九巴P960及P968 線、龍運「A」及「NA」線除外），同時亦可以27折優惠乘搭九巴P960及P968線、龍運「A」及「NA」線，往返港九新界、機場、港珠澳大橋、香園圍口岸及福田口岸，全面照顧學生出行所需。